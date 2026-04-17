La enfermera solicitó la baja tras la pérdida de su hija y la reincorporación se ha convertido en todo un infierno

Sanitarios de Ayamonte se atrincheran en una consulta ante la amenaza de un joven armado con un machete

Compartir







Concha Moreno, una enfermera de Jerez, sufrió en septiembre de 2022 la trágica pérdida de su hija Laura, de 20 años. El cuerpo sin vida de la joven, que arrastraba problemas de adicciones, apareció a las puertas del albergue municipal.

Concha solicitó la baja por la muerte de Laura, la primera que pedía en 40 años de vida laboral, excepto la baja materna. “Debido a la muerte de Laura me dieron una baja médica laboral en situación de duelo por trastorno adaptativo mixto con ansiedad y depresión”, contó Concha a ‘Diario de Jerez’.

Sin embargo, en julio de 2024, el INSS emitió mediante un SMS el alta médica, “denegando mi incapacidad”. Concha dice que, en ese momento continuaba y sigue continuando con el mismo “tratamiento antidepresivo”. A partir de ahí comenzó una “pesadilla” por su reincorporación.

El duro camino de Concha a la reincorporación laboral

Tal y como recuerda el citado diario, Concha decidió coger entonces vacaciones que tenía pendientes y, antes de finalizarlas, comenzó un tratamiento de infiltraciones en las rodillas, “por lo que me dieron una nueva baja al estar en tratamiento”.

Finalmente, en junio de 2025, Concha recibió su nueva alta médica. Ahora, esta enfermera de enlace pide una adaptación temporal de su puesto de trabajo. “No tengo las capacidades para incorporarme ni como enfermera de enlace ni como enfermera de Atención Primaria. La Comisión de Adaptación de Puestos se iba a reunir pronto y ahí se decidiría mi futuro”, contó a ‘Diario de Jerez’.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Moreno dice que, tal y como está su estado, se considera “un peligro para mí y para los usuarios” volver a su puesto de trabajo habitual. “Durante todo este tiempo no me dicen dónde tengo que ir a trabajar. Mi puesto anterior está ocupado por una enfermera sustituta que designaron cuando mi hija falleció. Me dicen que estos días en los que no sé a donde tengo que ir, me los están poniendo como vacaciones. Todo esto debido a que la empresa todavía no ha decidido qué hacer conmigo y mi plaza sigue cubierta por mi sustituta”, detalla al medio gaditano.

"Un peligro para mí y para los usuarios"

Desde que recibió el alta en junio, su reincorporación ha sido un auténtico calvario. Le relegaron de enfermera de enlace a enfermera de Atención Primaria con una disminución de nómina en más de un tercio. Además, califica el escenario de trabajo como “hostil” y con ambiente “tenso”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Concha denuncia “acoso laboral, discriminación laboral y carga de trabajo desiguales, abuso de poder, incumplimiento de contrato, falta de abono de salario, infracción de la normativa de salud laboral, falsedad y desinformación, acoso moral, falta de transparencia, retaliación y discriminación salarial, vulneración de mi derecho a la reincorporación y coacción para tomar vacaciones y la vulneración del derecho a estos permisos”.