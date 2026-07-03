El juez ha dejado en libertad provisional a los otros seis arrestados que han pasado este viernes a disposición judicial

Detenido en Cádiz el empresario Pascual Llopis, promotor y dueño del Margarita y el Banana, por blanqueo de capitales

Compartir







El juez ha ordenado el ingreso en prisión de dos de las ocho personas detenidas en la operación contra un entramado de blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, en la que se ha requerido cinco expedientes de patrocinios públicos de conciertos y eventos en Cádiz.

El juez ha dejado en libertad provisional a los otros seis arrestados que han pasado este viernes a disposición judicial, con la obligación de comparecer en sede judicial cuando sean llamados, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los ocho detenidos que han pasado a disposición judicial se han acogido a su derecho constitucional a no declarar. En este procedimiento, el juez de la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María (Cádiz) investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

Dueño de locales de moda en Cádiz

Los dos hombres que han sido enviados a prisión son dos empresarios identificados por las iniciales P. L. y M.G.L., según el TSJA. En el marco de estas pesquisas, los agentes llevaron a cabo el pasado miércoles registros en las oficinas y negocios del empresario de El Puerto Pascual Llopis, dueño de varios locales de hostelería, ocio y turismo en la localidad y promotor de algunos de los eventos sobre cuyos patrocinios públicos se ha requerido información, entre ellos el Puro Latino Fest, y en otras ubicaciones de la provincia de Sevilla.

PUEDE INTERESARTE Las diferencias entre los casos de corrupción ERE y la trama Gürtel

Los agentes también se personaron el miércoles en el Edificio Roma, sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz, que gestiona el diputado provincial y alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), German Beardo (PP), para requerir cinco expedientes de patrocinios de eventos.