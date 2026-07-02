Alberto Rosa Agencia EFE 02 JUL 2026 - 16:50h.

Se trata del propietario de dos de los locales de moda en El Puerto de Santa María, en Cádiz

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La Guardia Civil ha detenido a 11 personas e imputado a otra por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, entre otros, en las investigaciones por las que ha requerido expedientes de patrocinio de conciertos y eventos a la Diputación Provincial de Cádiz y a la Junta de Andalucía. Entre los detenidos se encuentra Pascual Llopis, dueño de varios locales de hostelería, ocio y turismo en la localidad, como los famosos Banana y Margarita, y promotor de algunos de los eventos de los que se ha requerido información, entre ellos el Puro Latino Fest, y en otras ubicaciones de la provincia de Sevilla.

Las detenciones se han producido en el marco de la operación en la que este pasado miércoles agentes de la Guardia Civil se personaron en el Edificio Roma, sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz, que gestiona el diputado provincial y alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), German Beardo (PP), para requerir cinco expedientes de patrocinios de eventos.

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Los agentes llevaron a cabo también registros en las oficinas y negocios del empresario del empresario Pascual Llopis. El sumario investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias, según han informado fuentes del TSJA. En la operación han sido detenidas once personas, de las que tres han sido puestas directamente en libertad por la Guardia Civil. Las otras ocho pasarán mañana viernes a disposición judicial.

El alcalde defiende los contratos de patrocinio

Además, hay otra persona investigada. El juez de la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María (Cádiz), que dirige la investigación, ha levantado el secreto de sumario de la causa, en la que no consta como investigado "a día de hoy" el alcalde de El Puerto, según las fuentes del TSJA. Las fuentes han precisado que la Guardia Civil no registró su despacho, sino que se personó en él para un requerimiento de información "tanto a la Diputación como a otras instituciones públicas".

En una entrevista en Radio Cádiz, Beardo ha defendido los cinco contratos de patrocinios de conciertos y eventos que le requirió la Guardia Civil y ha explicado que estos expedientes se realizan "con informes técnicos y jurídicos", son fiscalizados por la Intervención y tienen unas cantidades de dinero que son "homologables" a las que reciben eventos del mismo tipo.

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"Eso no lo pone ningún político al tuntún", ha aseverado tras asegurar que él "ni siquiera" es el firmante de esos contratos por los que la administración provincial, según ha explicado, abona las cantidades acordadas una vez que se justifican los gastos.

Críticas a la investigación

Beardo ha reconocido que tiene "trato, como no puede ser de otra manera", con el empresario Pascual Llopis, porque en sus ocho años de gobierno municipal ha tratado con los agentes económicos y sociales de la localidad "por el interés de los ciudadanos".

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Los contratos de patrocinio requeridos por los investigadores incluyen Pal Sur Festival, un ciclo de conciertos a distintas localidades de la provincia, o la Preferia, que este año celebró por primer vez El Puerto.

En la entrevista Beardo se ha quejado de que en una investigación de delitos "que no tienen nada que ver con la administración" se ponga "el foco" en él de forma "torticera" por parte de algunos medios de comunicación y políticos y ha destacado que su partido, el PP, como otros de la provincia, le han contactado para darle ánimo y apoyo.