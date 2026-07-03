Manuel Pimentel 03 JUL 2026 - 10:56h.

Braulio G. D., de 61 años, partió el pasado viernes 26 de junio en su coche desde El Viso hasta la masía Mas Gras en Callús, Barcelona

Al hombre se le perdió la pista tras acudir a un “retiro espiritual” y marcharse de la masía

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El Ayuntamiento de El Viso (Córdoba) ha alertado este miércoles de la desaparición de Braulio G.D., un vecino de 61 años y electricista de profesión, al que se le perdió la pista el pasado 27 de junio de 2026 en el entorno de una masía rural ubicada en Callús (Barcelona).

Según ha explicado a Informativos Telecinco su sobrina, Guía, Braulio se había desplazado desde la localidad cordobesa hasta Callús para asistir a una reunión de amigos “en un retiro espiritual” en la masía Mas Gras. El hombre emprendió el viaje en su coche el viernes a las seis de la mañana y llegó a su destino esa misma tarde.

Sin embargo, según ha podido saber la familia, una vez en ese lugar Braulio “se enfadó porque vio algo que no le gustó y se marchó de la masía a la 1:00 de la madrugada”. Lo que más les preocupa es que dejó allí todas sus pertenencias personales, incluyendo el teléfono móvil y el vehículo con el que había viajado.

La familia teme que haya podido pasarle algo, ya que aseguran que Braulio “sabe orientarse perfectamente”. Además, la sobrina destaca un detalle que les pone aún más en vilo: “lo que más nos mosquea es que hemos intentado hablar con la organizadora del grupo y nos ha restringido las llamadas”.

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Braulio había informado a su hijo de su plan para ese fin de semana: “Nos dijo que se iba a Barcelona, pero nos alertamos después de que el lunes no apareciera en su puesto de trabajo”, detalla Guía.

Fue también el mismo lunes cuando la Guardia Civil se puso en contacto con ellos para informarles de que los Mossos d’Esquadra ya habían iniciado el día anterior un amplio dispositivo de búsqueda tras la denuncia de algunos de sus compañeros del retiro.

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La sobrina del desaparecido explica también que Braulio llevaba cerca de un año vinculado a este grupo tras sufrir una ruptura sentimental: “Había empezado a estar más retraído y nos decía cosas un poco raras, como que se estaba curando interiormente”.

Mientras la búsqueda continúa, tanto la familia como la ONGD Equipos de respuesta inmediata junto al Ayuntamiento de El Viso piden la colaboración ciudadana para localizarlo y se ha habilitado el teléfono 603 014 937. El desaparecido mide 1,65 metros, tiene complexión delgada, pelo canoso y ojos marrones. En el momento de su desaparición llevaba ropa deportiva y pantalón corto.