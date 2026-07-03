Todo se produjo mientras bañaban a la niña, que fue llevada inmediatamente a un centro de salud, desde donde se la trasladó al hospital, donde ha fallecido

La Guardia Civil investiga los hechos tratando de esclarecer si el ahogamiento que sufrió previo a la muerte se produjo tras un breve descuido

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MálagaUna niña ha muerto en el Hospital Valle de Guadalhorce de Cártama tras haber ingresado allí en estado crítico después de sufrir un ahogamiento en la bañera de su casa en Álora, Málaga, por circunstancias que la Guardia Civil investiga, aunque todo apunta inicialmente a un aciago y terrible accidente.

Pese a que los efectivos sanitarios intentaron salvar la vida de la pequeña, de corta edad, no pudieron sino acabar confirmando su fallecimiento.

Todo ocurrió cuando bañaban a la niña y se produjo un supuesto descuido

Según las primeras informaciones, y tal como avanza Sur, diario de Málaga, todo habría ocurrido cuando los progenitores bañaban a la niña, de menos de 2 años. En esos momentos, al parecer, se produjo un supuesto descuido de apenas segundos y fue inmediatamente después cuando detectaron signos de ahogamiento, tras lo que acudieron a un centro de salud del municipio para que fuese atendida.

Ante su estado, muy grave, los sanitarios decidieron su traslado al Hospital de Cártama, donde ingresó y perdió la vida, sin que los facultativos pudiesen hacer nada por evitar el trágico desenlace.

Ahora, tras lo ocurrido, la Guardia Civil analiza lo ocurrido y trata de esclarecer los hechos.