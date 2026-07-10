Zoe Armenteros 10 JUL 2026 - 08:32h.

Hay unas 1.000 personas evacuadas de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y del Pinar de Bédar

Once muertos por el incendio forestal de Los Gallardos, Almería: "Es una tragedia sin precedentes"

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El incendio en Los Gallardos, el más mortífero de la historia de Andalucía, se desató este jueves por la tarde y en cuatro horas la fase de emergencia ya estaba en situación operativa 2. En la lucha contra el fuego, que ya ha dejado 11 fallecidos, trabajan un total de 150 militares de la UME, junto a efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) .

Infoca ha indicado que las rachas de viento están alcanzando hasta 70 kilómetro por hora, lo que complica las labores de extinción, ya que, además, se trata de una zona de espartales especialmente seca.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se trata del incendio "de mayores consecuencias hasta la fecha" en la región, calificándolo de "tragedia sin precedentes".