Incendio en Los Gallardos, Almería: la UME se une a la lucha contra el fuego, el más mortífero de la historia en la Comunidad
Hay unas 1.000 personas evacuadas de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y del Pinar de Bédar
Once muertos por el incendio forestal de Los Gallardos, Almería: "Es una tragedia sin precedentes"
El incendio en Los Gallardos, el más mortífero de la historia de Andalucía, se desató este jueves por la tarde y en cuatro horas la fase de emergencia ya estaba en situación operativa 2. En la lucha contra el fuego, que ya ha dejado 11 fallecidos, trabajan un total de 150 militares de la UME, junto a efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) .
Infoca ha indicado que las rachas de viento están alcanzando hasta 70 kilómetro por hora, lo que complica las labores de extinción, ya que, además, se trata de una zona de espartales especialmente seca.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se trata del incendio "de mayores consecuencias hasta la fecha" en la región, calificándolo de "tragedia sin precedentes".
Los políticos reaccionan ante las consecuencias del incendio en Los Gallardos
Los diferentes grupos políticos han expresado su consternación y apoyo ante la "tragedia sin precedentes" que está viviendo la localidad almeriense, donde han fallecido 11 personas.
El PSOE ha mostrado su desolación por el siniestro y traslada su "pésame a las familias de las personas fallecidas" y heridas.
La caída de un cable eléctrico, en el origen del incendio en Los Gallardos
El origen del grave incendio de Los Gallardos que deja 11 muertos: la caída de un cable del tendido eléctrico cerca de la N-340A
Las autoridades andaluzas han rebajado provisionalmente a 11 el número de personas fallecidas en el grave incendio forestalque azota al municipio de Los Gallardos (Almería), según ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha advertido de que la cifra sigue siendo variable dada la complejidad de la gestión de la emergencia sobre el terreno.Ir a la noticia
La Unidad Militar de Emergencias se incorpora a las labores de extinción del incendio en Los Gallardos
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha incorporado 150 efectivos al dispositivo desplegado contra el incendio forestal de Los Gallardos, Almería, que deja 11 fallecidos. El fuego ha obligado a evacuar a varias barriadas de Los Gallardos y Bédar. Los militares trabajan junto al Infoca, los bomberos.