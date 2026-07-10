Ocho de los muertos trataban de escapar del incendio en sus coches cuando quedaron atrapados por las llamas

Incendio en Los Gallardos, Almería| vuelven a cortar la A-7 por el avance del fuego: "Esta llegando muy cerca de la autovía"

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El incendio de Los Gallardos, Almería, es una tragedia sin precedentes con 12 fallecidos , de los cuales tres podrían ser niños, aunque esto último no está confirmado. Todos eran vecinos de Bédar, de nacionalidad belga o inglesa y uno español, según la información del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El Puesto de Mando Avanzado ha informado de 23 personas desaparecidas.

Nueve de estas víctimas mortales fallecieron en sus vehículos cuando trataban de escapar del fuego y se vieron atrapados por las llamas en "una ratonera", como ha explicado el Consejero de Emergencias, Antonio Sanz, ante los medios, que ha subrayado la importancia de "obedecer las instrucciones" de las autoridades.

Los fallecidos, posiblemente eran británicos por el volante del vehículo en el lado derecho, pero los cuerpos están pendientes de ser identificados. Las otras siete víctimas mortales iban en un grupo de nueve, de las que dos pudieron salvarse.

La identificación formal de los cadáveres se realizará en las próximas horas en el Instituto de Medicina Legal, pero estos datos han sido avanzados por el presidente autonómico que ha explicado las complicaciones de este "incendio de cuneta, que termina por ir avanzando muy rápido, en una situación muy compleja" porque hay multitud de casas "por todos los sitios, con muchos barrancos donde no puede entrar la maquinaria".

"Estamos ante un incendio muy complicado, que se ha extendido como la pólvora, y que dada la orografía, con espacios muy escarpados con difícil entrada para camiones autobomba y maquinaria pesada", ha afirmado el presidente autonómico.

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Moreno también se ha referido asegura que la decisión de evacuar se trasladó por el alcalde a todos los vecinos y que algunos "no hicieron caso". "La no atención a las recomendaciones probablemente haya causado el triste suceso de tener ese número de fallecidos, en alguno de los casos".

El Instituto de Medicina Legal de Almería realizará las autopsias e identificaciones de los fallecidos

El Instituto de Medicina Legal de Almería ha recibido ya los cuerpos de seis de los fallecidos en el incendio de Los Gallardos, en Almería. De ellos, los médicos forenses han realizado este viernes cuatro autopsias. Los médicos forenses continúan trabajando, junto con la Guardia Civil, en el levantamiento de los otros seis cadáveres, una tarea costosa por lo inaccesible del terreno. Se espera que a lo largo de la tarde puedan llegar a las instalaciones del IML los otros seis cuerpos.

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Según ha informado el Instituto, aún no hay ninguna persona identificada. Una vez realizada la autopsia, el departamento de Genética del servicio de Criminalística de la Guardia Civil tendrá que analizar en la sede central de Madrid todas las muestras recogidas para la identificación de los cuerpos. Todas las muestras recogidas en el día de hoy se trasladarán a Madrid en helicóptero esta misma noche.

Los médicos forenses de Almería tienen previsto realizar dos autopsias más esta tarde, de los cuerpos que ya están en el IML, y continuar trabajando cuando lleguen más cuerpos, aunque no descartan solicitar apoyo para agilizar el trabajo, muy complejo debido al estado de los cuerpos. En cuanto a las denuncias por desapariciones, a lo largo de la mañana se han formalizado dos.

Cortan la A-7 por el avance del incendio en Los Gallardos

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado el corte en la A-7, entre los kilómetros 241 a 219 aproximadamente, ante el avance del incendio forestal en Los Gallardos (Almería) .

Fernández ha indicado que la Guardia Civil está preparando un bypass por la evolución del fuego que "está llegando muy cerca de la autovía", en una declaración ante los medios en el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería)..

Más de 417 efectivos del Estado están trabajando en estos momentos sobre el terreno, entre los 220 soldados de la UME y los 70 medios mecánicos que están llevando a cabo las tareas de control, de sellado, liquidación de zonas del incendio para "enfriarlos totalmente".