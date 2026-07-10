La polémica por un tuit de Óscar Puente en pleno incendio de Los Gallardos, en Almería: “No hay límite”

telecinco.es 10 JUL 2026 - 13:20h.

El PP critica que Óscar Puente ataque a Feijóo cuando ""España llora a las víctimas de un incendio terrible"

Óscar Puente: todas las polémicas protagonizadas por el ministro de transporte

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El Partido Popular ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, utilizando la tragedia del incendio de Los Gallardos en Almería, para denunciar un mensaje contra el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo mientras "España llora a las víctimas de un incendio terrible".

Los populares piden a Óscar Puente que "se calle"

La polémica ha saltado en la red social X en la que el ministro Puente es especialmente activo contra los mensajes del Partido Popular y la actividad de cualquiera de sus representantes, especialmente su presidente, Núñez Feijóo.

En esta línea de resaltar los problemas del principal partido de la oposición para convertirse en alternativa política, Puente compartía este viernes una reflexión en su perfil en la que comentaba que "Parece que quieren que Feijóo llegue también bajo Palio, como el Caudillo", y cerraba su comentario al concluir que "ni así va a llegar".

El mensaje, en clave política, apuntaba a las declaraciónes este jueves del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello que llegó a acusar al Gobierno de corrupción a partir de lo que él denóminó "pruebas".

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La respuesta al exregidor vallisoletano ha venido hoy por el PP también en su cuenta oficial de X aprovechando la tragedia de Almería. En su mensaje, los populares le reprochan que cuando "España llora a las víctimas de un incendio terrible", Óscar Puente da "vergüenza ajena en Twitter (sic)".

Los populares llegan a pedirle "respeto" y que "hoy se calle y que deje de esparcir odio".

También ha respondido el portavoz del PP, Borja Sémper al lanzar un mensaje asegurando que "No entro nunca en estas cosas, pero esto clama al cielo. Ni siquiera hoy puede estar a la altura. No hay límite que no haya sido traspasado ya. La infamia es infinita. Merecemos más nivel, dignidad y educación."

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más duro ha llegado a ser el diputado popular por Navarra, Sergio Sayas quien ha citado especialmente al número de fallecidos en Los Gallardos: "Hay 11 muertos. Los Gallardos (Almeria) está ardiendo. Pero el gobierno está a sus charlotadas. España merece otra cosa".