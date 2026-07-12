Noelia Camacho 12 JUL 2026 - 21:49h.

Los pequeños estaban con su abuela cuando el fuego se desató y en cuestión de minutos ya estaban las llamas desatadas

Finalizan las batidas por el incendio de Los Gallardos sin encontrar más víctimas: el balance oficial se mantiene en 12 fallecidos

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AlmeríaInda y su familia tuvieron que escapar de las llamas en el incendio de Los Gallardos. Hoy, se reencuentran con Rodrigo, el guarda civil que salvó a sus hijos. Los pequeños estaban con su abuela cuando el fuego se desató y en cuestión de minutos ya estaban las llamas desatadas.

"Me llamó mi marido diciendo que había fuego y pidiendo auxilio por nuestros hijos. Yo le preguntaba: '¿Dónde están los niños?' Veía fuego por todos lados y él (Rodrigo) me dijo: 'Monta que te llevo en el coche'", explica Inda.

"Nos vino una bocanada de aire caliente que pensábamos que nos habíamos quemado", afirma el agente

La situación se complicaba por momentos, lo que dificultaba llegar hasta los pequeños. "Ya estaba invadiendo la calzada y había mucho humo. Me dijo que sus hijos estaban allí y al ver su desesperación lo único que podía hacer es decirle que se montase en el coche y a la suerte", recuerda el agente.

Pero el fuego era muy virulento. "No se veía nada. Nos vino una bocanada de aire caliente que pensábamos que nos habíamos quemado", recuerda Rodrigo. Al final, consiguieron llegar hasta los niños que estaban muy asustados junto a su abuela. "Todos nos montamos y nos fuimos para estar a salvo", señala Inda con una sonrisa.

Rodrigo pasó un rato jugando con los pequeños, Izan y Lia, para tranquilizarlos después de este episodio tan terrorífico. Un momento que ahora conmueve a la madre de estos niños: "Le honra su servicio porque, gracias a él, mis niños siguen vivos". Una historia que hoy acaba con un bonito reencuentro para poner ese punto y final a esta pesadilla.