Noelia Camacho 12 JUL 2026 - 15:51h.

Las casas afectadas por las llamas son segundas residencias de ciudadanos del norte de Europa que no están vinculadas con las fincas rústicas

El incendio en Los Gallardos, Almería, deja una imagen de solidaridad con la ayuda de los vecinos: "Nos han dado de todo"

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AlmeríaLa investigación para esclarecer las causas del incendio en Los Gallardos, Almería, sigue en marcha. Pero, mientras, se plantean las primeras dudas sobre los planes de protección en esa zona. Las casas dispersas entre barrancos y los caminos estrechos y ciegos muestran que estos municipios afectados por las llamas son zonas de peligros de incendio.

"Las viviendas y las instalaciones eléctricas hay que limpiarlas 100%. Tanto calor y todo seco es una carga de fuego de combustible impresionante", denuncia Antonio Bautista, ingeniero de minas.

"Los incendios extremos aumentarán en un 14% para 2030", advierte Mónica Parrilla

Los ecologistas advierten que somos un país forestal de emergencia climática. "Los incendios extremos, dice la comunidad científica, aumentarán en un 14% para 2030, un 30% en 2050 y un 50% a final de siglo", señala Mónica Parrilla, coordinadora del Área de Biodiversidad de Greenpeace. Y no solo vale extinguir, sino prevenir. "En la gestión del territorio se tiene que tener en cuenta el riesgo y en cómo se urbaniza. Se diseñan casas que son muy difíciles de proteger", advierte Parrilla.

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Las casas afectadas por las llamas son segundas residencias de ciudadanos del norte de Europa que no están vinculadas con las fincas rústicas. Muchos huyeron y se vieron atrapados por las llamas y algunos denuncian que no recibieron ninguna orden de evacuación.

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"A nosotros no vino nadie a decirnos nada", denuncia Sandra, una de las afectadas

Sandra es una de las personas que ha sobrevivido al incendio de Los Gallardos, Almería. Ella asegura que no recibió el aviso de desalojo y estuvo todo el tiempo en su casa amenazada por el fuego: "A nosotros no vino nadie a decirnos nada. Tuvimos el fuego a 300 metros y no pasó ninguna autoridad ni nada".

Sandra afirma que vieron "pasar por la carretera a los bomberos, la Guardia Civil y los helicópteros": "Pero aquí no vino nadie a ver cómo estábamos. Los vecinos de otras casas estuvieron aquí con nosotros sin movernos en toda la tarde por el mismo miedo de no saber por dónde íbamos a salir tampoco".

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Ella reconoce que "temían por sus vidas": "Todavía tenemos el susto en el cuerpo. Podemos dar gracias a dios de que estemos vivos". Y resalta que "se sintieron solos, muy solos".