Redacción Andalucía Europa Press 12 JUL 2026 - 14:53h.

Unos 50 o 60 migrantes norteafricanos alcanzaron la costa de Almería a las 5:15 horas este 12 de julio

Los cuerpos de las dos personas tuvieron que ser sacados del mar y la autopsia determinará de qué murieron

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AlmeríaDos cadáveres con signos de violencia fueron rescatados del mar este 12 de julio tras el desembarco de una patera en la costa de la localidad de Carboneras (Almería), según ha podido saber Europa Press.

Fuentes próximas al operativo desplegado y de la Guardia Civil han explicado que una embarcación con "50 o 60" migrantes alcanzó la costa andaluza, concretamente la playa del Corral.

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A las 5:15 horas de la madrugada se acercó a la orilla por la zona cercana a la antigua fábrica de cemento. Entonces, numerosas personas se adentraron en tierra firme, mientras que la patera volvió a navegar.

Esperan los resultados de la autopsia

Al recibir varios avisos el 112, agentes de la Benemérita y de Policía Local junto a sanitarios del 061 y miembros de Cruz Roja acudieron a la citada playa. Allí vieron que había dos cuerpos flotando en el agua.

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Recuperados de allí, fueron trasladados para que los forenses les practiquen las autopsias que determinen las causas concretas de los fallecimientos. Aunque, según la investigación preliminar, hay indicios de agresiones.