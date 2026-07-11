El cadáver fue encontrado con signos de violencia provocados por un arma blanca

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TorreviejaLa Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver con signos de violencia en el interior de un domicilio situado en un residencial de Torrevieja (Alicante), según ha adelantado 'Información' y ha podido confirmar Europa Press. Los hechos se produjeron ayer viernes en el exclusivo y lujoso residencial de lujo de La Veleta.

En el lugar se personaron agentes del cuartel de Torrevieja, así como especialistas de Policía Judicial de la Comandancia. También acudieron los especialistas del Laboratorio de Criminalística para realizar la inspección del lugar. El cadáver ya presentaba cierto grado de descomposición.

El cadáver presentaba signos de violencia

La voz de alarma fue dada por el propietario de la vivienda, que comunicó que se había encontrado el cuerpo de una persona ensangrentada tumbada en el patio, según informa el diario 'Información'. El cadáver fue encontrado con signos de violencia, al parecer, con arma blanca, según ha podido saber Europa Press. Ayer mismo, también se produjo una detención en relación al hallazgo de este cuerpo, según fuentes cercanas al caso.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante una vez se personó en el chalé la comisión judicial y autorizó el levantamiento del cadáver, de acuerdo a la información publicada.