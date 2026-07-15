Manuel Pimentel Málaga, 15 JUL 2026 - 16:41h.

La Policía Nacional fue alertada de que un grupo de ladrones estaban cometiendo un alunizaje en el Primor de la Avenida Velázquez de Málaga

Los ladrones embistieron la patrulla de los agentes y les lanzaron dos extintores y se dieron a la fuga

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Un asalto de película por parte de unos ladrones ha despertado de un sobresalto a los vecinos de Málaga esta pasada madrugada. El golpe iba dirigido contra la perfumería Primor de la Avenida de Velázquez, aunque finalmente los cacos no han conseguido llevarse el botín gracias a la rápida llegada de la Policía.

Primero, los asaltantes han empotrado un Audi contra el escaparate de la tienda, haciendo saltar la alarma del establecimiento que alertó a los vecinos. En ese momento, cuatro encapuchados intentaban colarse por el agujero pero, rápidamente llegaban las patrullas de la Policía Local y Nacional, frustrando el robo.

En ese momento, los presuntos delicuentes abortaron el robo y soltaron todo el botín que estaba ya a punto de ser sustraído para emprender una rápida huida. Embistieron la patrulla de los agentes y les lanzaron dos extintores para, rápidamente, darse a la fuga con el vehículo.

El robo terminaba en una peligrosa persecución por la autovía y los asaltantes lograron escaparse por la A-45. No es la primera vez que esta misma perfumería de la Avenida Velázquez sufre un asalto de este tipo; es la tercera vez en pocos años que les revientan el escaparate para robar.