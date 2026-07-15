Facundo, un ingeniero muerto al recibir 14 puñaladas en su casa de Las Tablas, Madrid, es la víctima del asesino del gas pimienta

Encuentran muerto con varias puñaladas a un hombre en su domicilio de Las Tablas, Madrid: la Policía investiga el fallecimiento

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MadridLa Policía Nacional continúa investigando la muerte violenta de un hombre de unos 37 años de edad que fue hallado sin vida en su domicilio situado en el barrio de Las Tablas, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

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Según se ha podido conocer, la víctima se llamaba Facundo y era un hombre español de origen argentino, ingeniero de profesión, que tenía afición por los viajes y no contaba con antecedentes penales.

Un crimen en una urbanización de lujo de Madrid

El medio de comunicación 'El Debate', ha detallado que el autor de la muerte de Facundo propinó "más de una decena de puñaladas, algunas por la espalda" a la víctima en su domicilio.

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El cuerpo sin vida de este ingeniero fue hallado durante la mañana del martes 14 de julio. Los hechos han ocurrido en torno a las 9.50 horas de este pasado martes en la calle Cirauqui en una urbanización de lujo del barrio madrileño de Las Tablas, hasta donde se trasladaba personal de emergencias tras recibir un aviso alertando de un fuerte olor a producto químico que emanaba de una vivienda, según informaba la Policía Nacional.

La víctima, tendida en el suelo de la cocina

A su llegada, Bomberos de Madrid tenían acceder a la vivienda por una ventana, comprobando más tarde que en la cocina se encontraba tendido en el suelo Facundo y que su cuerpo presentaba varias heridas por arma blanca.

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Sanitarios de Samur-Protección Civil le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente confirmaban su muerte.

¿Conocía la víctima a su supuesto asesino?

Por su parte, el periódico 'El Mundo' ha podido conocer que en la vivienda de Facundo no había signos de forzamiento ni la vivienda estaba revuelta, por lo que los agentes sospechan que el asesino conocía a su víctima.

"En cuanto abrió la puerta, el agresor le roció la cara con un espray de gas pimienta y le asestó hasta 14 puñaladas antes de huir a la calle y escapar en un coche de color rojo vestido con una gorra y con gafas oscuras", según han revelado varios testigos al periódico anteriormente citado.

Un cuchillo de 20 centímetros y un fuerte olor a gas pimienta

Al acceder a la vivienda el personal de emergencias sufría picor de ojos, lo que podría vincular el fuerte olor a producto químico con algún elemento tipo gas pimienta.

Además, en la casa encontraban un cuchillo de unos 20 centímetros, según han señalado fuentes policiales.

Al lugar se han trasladaban agentes de la unidad de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, que se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis y los agentes continúan recabando pistas y pruebas que puedan resolver el crimen de Facundo.