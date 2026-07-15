Disparan a una abogada en plena calle tras ganar un juicio en El Ejido, Almería

La mujer ha resultado herida después de que un hombre le disparara con una escopeta de balines como represalia tras perder este un juicio

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Una abogada ha resultado herida leve este miércoles tras recibir un disparo con un arma de balines en la localidad almeriense de El Ejido, un ataque perpetrado presuntamente por un hombre que había perdido un juicio contra una de las partes defendidas por la letrada.

Según han informado fuentes de la Comisaría Provincial y del servicio de emergencias 112 de Andalucía, los hechos han tenido lugar en torno a las 09:30 horas en la calle Granada del municipio ejidense.

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A esa hora, el teléfono único de emergencias ha recibido una llamada alertando de que una mujer había recibido un disparo en la citada vía, por lo que se ha movilizado a la Policía Local, a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional.

Lesiones muy leves y trasladada a un centro hospitalario

Las fuentes policiales han precisado que el arma empleada es una escopeta de balines y que la víctima ha sufrido lesiones muy leves, por las que ha sido trasladada a un centro hospitalario.

El presunto autor de los hechos habría tomado represalias contra la letrada después de que esta ganara un proceso judicial en su contra ejerciendo la defensa de la parte contraria. Por el momento no ha trascendido de forma oficial si se ha producido la detención del agresor.