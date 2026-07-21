Los afectados han sido trasladados por los servicios de emergencias a distintos centros de salud en la zona

No descartan que el fallo en la piscina proceda una avería en la bomba de presión encargada de inyectar cloro y ácido en el agua

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MálagaAl menos 60 turistas, entre los que se encuentran niños, han tenido que ser atendidos tras intoxicarse por un fallo en el mantenimiento de una piscina de un hotel de Benahavís, Málaga. Según informa 'ABC', los afectados han sido trasladados por los servicios de emergencias a distintos centros de salud en la zona. Algunos de ellos tuvieron que ser atendidos en el propio hotel aunque ninguno se encuentra hospitalizado. Los hechos ocurrieron el pasado domingo.

Fuentes de la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía han confirmado que estos hechos se produjeron debido a un fallo en el sistema de la piscina, en el que dejó de funcionar el cloro y el ph mientras que siguieron saliendo otros gases. Esto desencadenó una intoxicación de algunos de los huéspedes que estaban en el interior.

Todos han recibido el alta médica

Tal y como ha indicado 'La Opinión de Málaga', no descartan que el fallo en la piscina proceda una avería en la bomba de presión encargada de inyectar cloro y ácido en el agua. Pero la hipótesis se encuentra pendiente de las comprobaciones técnicas.

El servicio de emergencias 061 tiene constancia de que se han atendido a dos adultos y dos menores. En el Hospital Costa del Sol de Marbella atendieron a más de 60 personas personas, las cuales han recibido en su totalidad el alta médica. La piscina está precintada este lunes después del accidente por "cuestiones de mantenimiento".