22 menores afectados por una reacción de productos tóxicos en una piscina de Rubí

Los otros 14 menores atendidos por el SEM han sufrido afectaciones de carácter leve y han sido dados de alta en el lugar del suceso

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22 menores han resultado afectados por una mezcla accidental de productos tóxicos en la piscina municipal de Rubí (Barcelona) y ocho de ellos han tenido que ser trasladados a diferentes centros sanitarios en estado menos grave.

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han desalojado a varias decenas de personas, en su mayoría menores, de la piscina municipal porque una mezcla accidental de productos tóxicos en el agua ha afectado a los usuarios, algunos de los cuales han sufrido mareos o vómitos.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha desplazado al lugar del suceso once ambulancias, ha informado de que han sido atendidos un total de 22 menores, ocho de los cuales han sido trasladados en estado menos grave a diferentes centros sanitarios de Rubí y Terrassa.

Los otros 14 menores atendidos por el SEM han sufrido afectaciones de carácter leve y han sido dados de alta en el lugar del suceso. Siete dotaciones de los bomberos se han desplazado a Rubí para atender a esta emergencia y, tras evacuar a las personas que había en la piscina, han procedido a ventilar el lugar.