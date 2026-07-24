Activada la Unidad Militar de Emergencias para el incendio de Ejulve en Huelva

Europa Press 24 JUL 2026 - 18:06h.

Efectivos del Cuerpo Bomberos de Zaragoza también vuelven al incendio de Ejulve en defensa de Cuevas de Cañart.

Situación crítica por los incendios forestales en España: activada la UME en Ejulve, Teruel, y nuevas evacuaciones en Madrid

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La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido activada de nuevo para el incendio de Ejulve (Teruel), que se ha reproducido, y se desplazan a la zona desde su base en Zaragoza. Asimismo, efectivos del Cuerpo Bomberos de Zaragoza también vuelven al incendio de Ejulve con el objetivo de trabajar en la defensa de Cuevas de Cañart.

Activados por el 112 SOS Aragón, se desplazan con un vehículo de mando, una bomba pesada, una nodriza y un vehículo ligero de apoyo, además de nueva efectivos personales. Precisamente, los vecinos de Cuevas de Cañart han sido desalojados, y se ha ordenado su evacuación al pabellón de Alcorisa. Además, se ha elevado el nivel de alerta, que ha pasado de Situación Operativa 2-Nivel 2.

La pasada noche se han registrado en este incendio reproducciones, que han provocado la reapertura del flanco izquierdo. Los trabajos de esta jornada se centran en contener estas reproducciones, consolidar el perímetro y evitar nuevos avances. El incendio se declaró el pasado lunes 20 de julio.

En la zona se encuentran medios de INFOAR del Gobierno de Aragón,BRIF, MITECO y Bomberos de la DPT. En total suman ocho medios aéreos, cinco cuadrillas terrestres, tres bulldozers, además personal técnico de dirección de extinción, grupo de apoyo y antenistas.

También se cuenta con el apoyo de Protección Civil, Guardia Civil, ayuntamientos y de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.