El Ministerio de Interior se ha visto obligado a declarar la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila
Evacuada la localidad madrileña de Aldea del Fresno por el incendio en Villa del Prado
Los incendios forestales se extienden por España. El Ministerio de Interior se ha visto obligado a declarar la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, en Castilla y León, por el avance de las llamas y la gravedad de la situación, que ha forzado también al desalojo de más de 11.500 personas entre ambos territorios.
Solo en la Comunidad de Madrid han sido evacuadas más de 10.000 personas debido a tres incendios: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa, y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización. Mientras, en Ávila, el fuego que se declaró el miércoles en Burgohondo ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo.
Ambos incendios son los más graves que enfrenta el país en este momento, después de que el fuego de La Mierla, en Guadalajara, y el peor de la historia en Castilla-La Mancha tras quemar más de 32.000 hectáreas, haya mostrado una evolución favorable que ha permitido volver a los primeros vecinos a algunos de los 34 municipios que han sido evacuados. No obstante, el fuego sigue activo.
Con todo, los incendios han quemado ya 108.000 hectáreas en España, cuatro veces más de la superficie calcinada en la misma época de 2025, según datos aportados por la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.
Momentos clave
Los incendios, entre avisos por calor en la mitad del país y con avisos de rojo a naranja
Los incendios forestales se desarrollan en unas condiciones de altísimas temperaturas que mantienen este viernes en riesgo a gran parte del país, con aviso rojo en la provincia de Almería y naranja en varios puntos de España, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Además de Almería y Málaga, en Andalucía estará en aviso naranja por el calor la provincia de Málaga; en Aragón, en aviso naranja Teruel y Zaragoza (también en aviso amarillo por tormentas) y amarillo Huesca (en riesgo igualmente por tormentas); en Castilla y León, en aviso amarillo Burgos; en Castilla-La Mancha, en aviso naranja Albacete y amarillo Cuenca; en Cataluña, en aviso naranja Lérida y amarillo Gerona y Barcelona; en el País Vasco, en aviso amarillo estará Álava; y en la Comunidad Valenciana estarán en riesgo Alicante y Valencia, que también estará en aviso amarillo por tormentas. Igualmente, el calor también pondrá este viernes en aviso naranja a Baleares, Murcia, Navarra y La Rioja, y en amarillo a Ceuta, mientras que las lluvias y las tormentas pondrán en riesgo a Asturias y a las provincias gallegas de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
Interior asume la dirección y coordinación de la lucha contra los incendios de Madrid y Ávila, así como la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales
El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila por los incendios e Interior asume el control operativo en la lucha contra el fuego
El Gobierno ha declarado la emergencia nacional en laComunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, en Castilla y León, por la gravedad de los incendios forestales que afectan a estas regiones y que han obligado a desalojar a unas 11.500 personas entre ambos territorios.Ir a la noticia
Más de 10.000 evacuados por los incendios en la Comunidad de Madrid
Más de 10.000 personas han sido evacuadas de los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno por los tres incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid.
Según ha informado el Gobierno autonómico, se mantienen activos los incendios de Villa del Prado, San Martín y Almorox (Toledo), que cuentan con un "potencial de avance sin capacidad de extinción".
A estos tres incendios se ha sumado el incendio de Burgohondo (Ávila), cuya previsión es que en las próximas horas y dadas las condiciones meteorológicas, vaya a impactar en la Comunidad de Madrid.
Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid siguen sin estar perimetrados ni controlados y el viento complicará la extinción
Los tres incendios que se están desarrollando en la Comunidad de Madrid siguen sin estar perimetrados ni controlados a pesar de que los trabajos nocturnos que han estado llevando a cabo los efectivos de bomberos "han sido efectivos", según ha informado a las 7.00 horas el servicio de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
De hecho, han explicado que las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, complicarán las labores de extinción este viernes.
El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila por los graves incendios
El Gobierno ha declarado la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la gravedad de los incendios forestales que afectan a estas regiones y que han obligado a desalojar a unas 11.500 personas entre ambos territorios.
Se trata de los incendios más críticos que enfrenta el país en este momento, después de que el fuego de La Mierla (Guadalajara), que ha quemado 32.000 hectáreas y aún permanece activo, haya mostrado una evolución favorable.