El Ministerio de Interior se ha visto obligado a declarar la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila

Evacuada la localidad madrileña de Aldea del Fresno por el incendio en Villa del Prado

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Los incendios forestales se extienden por España. El Ministerio de Interior se ha visto obligado a declarar la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, en Castilla y León, por el avance de las llamas y la gravedad de la situación, que ha forzado también al desalojo de más de 11.500 personas entre ambos territorios.

Solo en la Comunidad de Madrid han sido evacuadas más de 10.000 personas debido a tres incendios: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa, y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización. Mientras, en Ávila, el fuego que se declaró el miércoles en Burgohondo ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo.

Ambos incendios son los más graves que enfrenta el país en este momento, después de que el fuego de La Mierla, en Guadalajara, y el peor de la historia en Castilla-La Mancha tras quemar más de 32.000 hectáreas, haya mostrado una evolución favorable que ha permitido volver a los primeros vecinos a algunos de los 34 municipios que han sido evacuados. No obstante, el fuego sigue activo.

Con todo, los incendios han quemado ya 108.000 hectáreas en España, cuatro veces más de la superficie calcinada en la misma época de 2025, según datos aportados por la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.