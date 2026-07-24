Pelayo Ortiz 24 JUL 2026 - 17:41h.

La columna de humo de los incendios de Madrid y Ávila alcanza el Mediterráneo empujada por el fuerte viento

Situación crítica por los incendios forestales en España, última hora

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El penacho de humo generado por los incendios de Ávila y Madrid ha alcanzado ya el Mediterráneo, según muestran las imágenes captadas por satélite. La enorme columna, empujada por el fuerte viento, se extiende a cientos de kilómetros de los focos y puede verse desde distintos puntos de la Comunidad de Madrid, donde la humareda también puede llegar a percibirse por el olor.

Según informa Pelayo Ortiz, periodista de 'Informativos Telecinco' desplazado a un punto alejado de las llamas, la columna de humo puede observarse con nitidez incluso a varios kilómetros de los incendios.

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"Os vamos a enseñar ese inicio de la columna, ahí lo veis. Ahora se ha intensificado su potencial. Vemos color blanco, con coloreo amarillo desplazándose hacia el noroeste, empujada por un fuerte viento que va a seguir azotando la zona esta tarde", explica.

Una enorme nube de humo sobre Madrid

La magnitud de los incendios se divisa desde la capital, donde el horizonte aparece cubierto por una extensa nube de humo. En las localidades más cercanas a las llamas, camino de la sierra, la densidad de la humareda llega incluso a dificultar la visibilidad y apenas deja brillar el sol.

"Emergencias se ha visto obligada a advertir a la población madrileña de los problemas que puede acarrear la mala calidad del aire", señala Pelayo Ortiz. La recomendación para la población es evitar las actividades al aire libre, especialmente en las zonas más afectadas por la presencia de humo.

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La mala calidad del aire puede resultar especialmente perjudicial para los colectivos más vulnerables. Pedro J. Marcos, jefe de servicio de Neumología del área sanitaria de A Coruña, señala entre ellos a los "pacientes con EPOC" y a los "pacientes con asma bronquial".

El humo no solo afecta a las localidades situadas en las proximidades de los incendios. Las imágenes muestran cómo la columna puede observarse a unos 70 kilómetros de distancia y, desde los satélites, insistimos, cómo el penacho generado por los fuegos de Ávila y Madrid se extiende hasta alcanzar el Mediterráneo.

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Ante esta situación, los servicios de emergencia recomiendan que, en las zonas afectadas por el humo, se evite salir al exterior siempre que sea posible. Si no queda más remedio que hacerlo, aconsejan utilizar mascarilla y proteger las viviendas manteniendo puertas y ventanas cerradas y evitando la ventilación para impedir que el humo entre en los hogares.