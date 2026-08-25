Donald Trump apunta a la energía recibida por Canadá a través de territorio estadounidense apenas unas horas después de anunciar que elevará hasta el 50 % los aranceles

Además, el secretario del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado un paquete de medidas para cortar las conexiones económicas y financieras de Irán con el resto del mundo

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A punto de cumplirse seis meses del inicio de la guerra, Estados Unidos incrementa su presión económica sobre Irán después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, haya declarado el inicio de un "Día D". Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tachado este lunes a las autoridades canadienses de "payasos" y ha afirmado que si Ottawa no "entra en vereda", las consecuencias "serán mucho peores".

Scott Bessent ha anunciado un paquete de medidas para cortar las conexiones económicas y financieras de Irán con el resto del mundo, amenazando con sancionar a aquellos países, entidades, personas o embarcaciones que no cumplan las medidas. También ha advertido a los Estados que comercian con el régimen de los ayatolás que deben cortar los lazos si no quieren poner en riesgo su relación con EE.UU.

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Trump amenaza a Canadá después de anunciar un aumento del 50 % en los aranceles de coches y acero

Trump también apunta a la energía recibida por Canadá a través de territorio estadounidense apenas unas horas después de anunciar que elevará hasta el 50 % los aranceles sobre automóviles, camiones, componentes automovilísticos y acero de origen canadiense a partir del 1 de enero de 2027.

"Sin Estados Unidos, Canadá no podría sobrevivir; de ahí obtienen todo su dinero y, debido a su actual mala gestión, principalmente la del gobernador (el primer ministro, Mark) Carney y su secuaz, (el gobernador de Ontario, Doug) Ford, no se les permitirá seguir aprovechándose", ha comentado Trump en una publicación en redes.

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Pese a haber afirmado este mismo lunes que "Canadá ya no será tratada como un estado" de Estados Unidos, ha continuado refiriéndose a Carney como gobernador en lugar de primer ministro.

El inquilino de la Casa Blanca ha afirmado que "gran parte de la electricidad, el petróleo y el gas que recibe Canadá se transporta a través de Estados Unidos" para, acto seguido, advertir que "alguien debería hacer que estos payasos entren en vereda o, de lo contrario, las consecuencias para Canadá serán mucho peores".

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Poco después, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha afirmado en declaraciones un medio de Maine que, "desafortunadamente para los canadienses, dependen" de la economía de Estados Unidos y, en concreto, del septentrional estado "de Maine mucho más de lo que Maine depende de ellos".

"Así que lo que vamos a hacer es imponer reglas justas, obligar a los canadienses a sentarse a la mesa y brindar a las empresas de Maine el mismo trato que les dan a sus propias empresas", ha defendido, describiendo este modo de actuar como "justicia básica" y subrayando que en Washington tendrán que "ser un poco firmes" para lograr alcanzarla.