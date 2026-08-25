Celia Molina 25 AGO 2026 - 11:49h.

La influencer ha vuelto a las redes sociales tras mostrar "compasión" por la madre estadounidense que estranguló a sus tres hijos

Lindsay Clancy llora en el juicio al ver los pijamas de sus hijos y las bandas elásticas con los que los estranguló

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El caso de Lindsay Clancy, la enfermera estadounidense que, en 2023, estranguló a sus tres hijos menores de cinco años en el sótano de su casa, ha abierto un gran debate en las redes sociales. El hecho de que, semanas antes de la tragedia, la presunta asesina se hubiera internado voluntariamente en un centro psiquiátrico, del que fue dada de alta y enviada de vuelta a su casa a los cinco días, ha hecho que muchas mujeres del mundo se pregunten hasta qué punto el sistema falló a una madre desesperada.

Tania Llasera fue una de las influencers que expresaron su relativa "empatía" hacía Lindsay, asegurando que "todas las madres han pasado por un momento horrible en el que te sientes superada". La presentadora añadió que Clancy "hizo todo lo que estaba en su mano para pedir ayuda y todos los sistemas le fallaron" y que su marido, "se iba de brunch con sus amigos, iba a esquiar, tenía una vida más allá de ser padre". "En cambio, y creo que aquí muchas nos identificamos, la madre no tenía vida más allá de ser madre", expresó Llasera.

Estas declaraciones, vinculadas a un caso en el que han muerto tres niños pequeños, provocaron una oleada de críticas por las que Tania decidió retirarse temporalmente de las redes sociales. Días después, ha vuelto a ponerse delante de la cámara, pidiendo perdón por lo "poco acertadas" que estuvieron sus palabras y relatando todo el hate que ha recibido desde que publicó el vídeo sobre Clancy:

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"He vuelto a ver mi vídeo y me parece terrible"

"He necesitado unos días de silencio y de volver a conectar conmigo misma para escucharme antes de enfrentarme y volver a ponerme delante de una cámara. Algo que quiero que quede cristalino es que he vuelto a ver el vídeo que publiqué y visto con distancia las palabras que utilicé y me parecen terribles, así que pido perdón", ha dicho la influencer.

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"Me han amenazado con quitarme la custodia de mis hijos"

"El mensaje que iba detrás de mis palabras, que no escogía adecuadamente, las escogí mal, me sigue pareciendo importante: el de la salud mental, que se hable de ella, que se diagnostique y que esté en la palestra, siempre. Pero la importancia del mensaje no justifica lo mal que me expresé", ha repetido. Y también ha narrado lo mal que lo ha pasado en estos últimos días, en los que casi no ha dormido:

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"He desaparecido unos días porque lo he pasado mal. No he dormido prácticamente y he pasado miedo por primera vez en mi vida. He pasado miedo a salir con mis hijos y que me increpen. No lo estoy pasando bien. Ha habido amenazas en redes sociales con llamar a servicios sociales y quitarme la custodia de mis hijos. Por supuesto, me han llamado mala madre y todos los insultos y vejaciones posibles. Ha sido una ola de odio que jamás he visto", ha concluido.

Por último, Llasera ha recordado que, el error que ha cometido, lo ha cometido solo ella, y que su familia, al igual que las familias anónimas de todos los influencers, no tienen que pagar las consecuencias de las acciones de los que sí se exponen en las redes.