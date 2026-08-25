La posición de los cuerpos, la ausencia de lesiones, la cercanía y los tiempos en los fallecimientos intrigan en un triple caso donde serán claves la autopsia y los análisis toxicológicos

La autopsia a los cuerpos hallados en León confirma que no hay indicios de muerte violenta

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LeónEl municipio leonés de Villarejo de Órbigo, de poco más de 2.800 habitantes según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), vive con incertidumbre, intriga e inquietud la investigación sobre el hallazgo de tres personas muertas en menos de 48 horas sin que ninguna de ellas presente signos de violencia. Dos de los fallecidos, además, eran dos amigos que fueron encontrados “uno encima del otro” junto a la puerta de casa de uno de ellos, ubicada concretamente en Veguellina de Órbigo, pueblo del municipio. La tercera víctima es una mujer cuyo cuerpo se encontró solo un día después y en un emplazamiento ubicado a apenas un kilómetro de distancia.

Las circunstancias que rodean a cada uno de los decesos son extrañas especialmente por la práctica simultaneidad de las muertes, –especialmente en el caso de los dos amigos–, y la ausencia de signo alguno que haga pensar de forma preliminar en cualquier tipo de episodio violento. Al contrario, todas las hipótesis parecen encaminar la investigación hacia otro sentido que estaría relacionado con analizar qué habrían ingerido en los momentos previos de sus muertes, entre otras cuestiones por esclarecer. A ello tendrán que dar respuesta la autopsia y el análisis toxicológico, claves para resolver cada caso.

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Los dos amigos muertos en Veguellina de Órbigo

En el caso de los dos amigos muertos en Veguellina de Órbigo, fue un trabajador de la zona el que avisó inmediatamente al 112 tras encontrar a primera hora del pasado domingo sus cuerpos tendidos sobre la calle Santa Teresa de Veguellina de Órbigo. Eran apenas las 6:44 horas cuando llamó solicitando que acudieran a la zona, tras lo cual los efectivos que allí se desplazaron pudieron comprobar que ambos yacían uno sobre el otro: Ramón, de 59 años, y Luis, de 57.

Estaban, concretamente, junto a la puerta de la casa de uno de ellos, donde les vieron precisamente con vida por última vez, durante la madrugada. Al parecer, habían salido juntos a tomar algo y después regresaron hasta allí, donde se produjo la extraña muerte de ambos: ¿cómo murieron y por qué lo hicieron casi al mismo tiempo? Las autoridades tratan de descifrarlo.

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"Parece ser que han aparecido uno encima del otro en la puerta de la casa de uno de ellos, sin signos de violencia", expresó el alcalde de Villarejo de Órbigo, José Luis Acebes, mientras la investigación continúa.

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En el domicilio junto al que se hallaban, los agentes localizaron una botella de ron, latas y envoltorios de cerveza. Todo ello se analiza, siendo que la autopsia y los resultados toxicológicos deben concluir si pudieron haber consumido alguna otra sustancia.

La ausencia de lesiones, la posición en la que se hallaban, la amistad que les unía y los tiempos de la muerte son cuestiones que mantienen abiertas múltiples incógnitas, con los efectivos policiales tratando de encajar las piezas para resolver el caso.

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La de la mujer de Villarejo de Órbigo, también sin signo de violencia: ¿está todo relacionado?

Por otro lado, apenas un día después, el lunes, se hallaba el cuerpo sin vida de una mujer en Villarejo de Órbigo, localidad que da nombre al municipio al que también pertenece Veguellina de Órbigo, separada a poco más de un kilómetro de distancia en el punto más cercano de sus zonas limítrofes.

Allí, los agentes se toparon con otro escenario en el que la víctima no presentaba signos de violencia. En su caso, las primeras pesquisas apuntaron a un elevado consumo de alcohol y drogas, a lo que se añadirían distintas patologías que se podrían haber sumado a las causas del fallecimiento, que también tendrán que determinar tanto la autopsia como los estudios toxicológicos.

Por el momento, la Guardia Civil descarta la relación entre este suceso y el de los dos amigos, pero el hecho de que hayan tenido lugar en un periodo tan cercano en el tiempo, –en dos días diferentes, pero en menos de 48 horas–, y en el mismo municipio, ha dado lugar a todo tipo de hipótesis y especulaciones.

A ello además, tal y como informa El Mundo, se añade que en Villamanín, a aproximadamente 90 kilómetros de distancia por carretera desde Villarejo de Órbigo, ayer ingresó grave en un hospital una mujer con una patología similar a la de los fallecidos, razón por la cual, según el citado medio, algunos han empezado a especular con la posibilidad de una ingesta de sustancias estupefacientes adulteradas.

Frente a ello, no obstante, Subdelegación del Gobierno ha apuntado que “ni Guardia Civil ni Policía Nacional están realizando ninguna investigación de partida de droga adulterada”, subrayando que en las autopsias preliminares de las tres muertes registradas no se apreciaron “indicios de muerte violenta ni conexión entre ambos sucesos”, en referencia a los dos amigos y la mujer hallada también sin vida.