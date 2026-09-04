Avistan a un tiburón azul en la playa de Almuñécar, Granada, nadando por la superficie del mar

Manuel Pimentel Granada, 04 SEP 2026 - 15:53h.

El ejemplar de tiburón azul, conocido como tintorera, fue avistado el pasado domingo nadando en aguas de Almuñécar: puede llegar a los cuatro metros de longitud

Un atún de 200 kilos aparece muerto en una playa de Chipiona: podría haber ingerido algún tóxico

Compartir







La presencia de grandes animales marinos en la Costa Tropical de Granada se está convirtiendo en una escena cada vez más habitual para bañistas, vecinos y visitantes. El último episodio ha tenido lugar en Almuñécar, donde el pasado domingo fue avistado un tiburón azul nadando en sus aguas.

El ejemplar de este animal, conocido popularmente como tintorera, pudo ser grabado por 'Open Water La Herradura', empresa de buceo especializada en excursiones para el avistamiento de fauna marina.

PUEDE INTERESARTE Un riñón de cerdo mantiene a un paciente con vida 271 días hasta recibir un trasplante de un órgano humano

Según han explicado, si bien la tintorera es una especie común en el litoral granadino, "el cambio climático sí que está trayendo aquí ejemplares de otras especies que antes era mucho más complicado observar y ahora es relativamente habitual".

Tal y como explican desde 'Open Water La Herradura', este avistamiento se produjo en mar abierto y las imágenes fueron tomadas en el marco de una actividad autorizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), bajo la supervisión y responsabilidad de profesionales, siguiendo las condiciones establecidas en la correspondiente autorización.

PUEDE INTERESARTE Un delfín muerto y el intento de embolsar a una oca en Ceuta: las imágenes de varios inmigrantes que indignan en redes

No son una amenaza

No obstante, es importante destacar que la presencia de esta especie no debe interpretarse como una situación de alarma ni como una amenaza para los bañistas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde la empresa, explican que "ver un tiburón como este en el Mediterráneo no significa que exista una situación de peligro, sino que estamos compartiendo el mar con una especie que forma parte de nuestro ecosistema y que, en el caso de la tintorera, necesita especialmente nuestra protección".

Por ello, que en caso de avistamiento, lo que se recomienda es mantener la calma, guardar una distancia prudente y no intentar tocar, perseguir o interactuar con el animal. Si se está en el agua y se produce un encuentro, lo recomendable es alejarse tranquilamente y, si fuera necesario, salir del agua.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tiburones de cuatro metros

Según detallan desde el Aula del Mar de la Universidad de Granada, el tiburón azul es una especie que vive en aguas abiertas y que puede alcanzar los cuatro metros de longitud. Se trata de unos tiburones que destacan por su cuerpo estilizado, con un morro largo y puntiagudo, ojos grandes y una dentadura con piezas triangulares con forma de sierra en la mandíbula superior y más finas en la parte inferior.

Aunque este depredador puiede estar presente en mares y océanos de todo el mundo, prefieren las aguas frías del Atlántico, por lo que su aparición en la costa mediterránea es un evento que capta la atención de los más curiosos.

La tintorera realiza migraciones de hasta 5.000 kilómetros, sus hábitos suelen ser nocturnos y a profundidades de entre 60 y 300 metros. Por ello, resulta llamativo que el ejemplar avistado en Almuñécar nadara a escasa profundidad y a plena luz del día. Se alimenta principalmente de peces y moluscos, por lo que no es habitual que llegue a atacar a mamíferos o aves marinas.