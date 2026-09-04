Esperanza Calvo 04 SEP 2026 - 16:26h.

Uno de los dos trabajadores rescatados en Nepal relata cómo sobrevivieron tras la riada registrada en el país el 26 de agosto

Rescatan en Nepal con vida a dos trabajadores desde un túnel nueve días después de la riada

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Nueve días después de la gran riada de barro en Nepal han encontrado a dos supervivientes, y podría haber más. Se trata de dos operarios de una central hidroeléctrica atrapados en los túneles, pero con espacio suficiente como para sobrevivir hasta hoy.

Contra todo pronóstico, la vida se abre paso tras nueve días de búsqueda entre toneladas de barro. Los supervivientes estaban en los túneles cuando la avalancha se les vino encima. El barro fue subiendo de nivel hasta que ellos quedaron encajados en esta cavidad mínima, pero suficiente para que pudiesen seguir respirando.

El capataz de la central hidroeléctrica trató de salvar a sus compañeros

Aunque han pasado nueve días sepultados, sus constantes vitales son estables. Uno de ellos es el capataz mecánico de la central y ha tenido fuerzas incluso para poder explicar cómo ocurrió todo.

"Estábamos en la sala de control, donde normalmente hay entre cuatro y seis personas, pero ese día podría haber habido entre 40 y 45, así que mi responsabilidad era salvar la vida de todos, no huir. Les pedí que corrieran, pero al final se me acabó el tiempo y no pude escapar", ha explicado el capataz.

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Curiosamente, haberse quedado en ese lugar le ha salvado la vida. Los equipos de rescate siguen trabajando para encontrar a más supervivientes. En la central hay al menos 557 desaparecidos y se cree que unos 115 están atrapados en el túnel principal.

Más de 1.250 fallecidos por la avalancha en Nepal

La tragedia en Nepal se desencadenó el 26 de agosto, cuando una avalancha de hielo, rocas y barro provocó una riada que arrasó varias zonas del país y afectó especialmente a los distritos de Rasuwa y Nuwakot.

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Desde entonces, los equipos de emergencia han trabajado sin descanso entre túneles colapsados, toneladas de escombros y corrimientos de tierra para localizar a las personas que permanecen desaparecidas.

Nueve días después, el balance oficial supera ya los 1.250 muertos y los 5.000 desaparecidos en Nepal. Entre ellos se encuentran cientos de trabajadores de las centrales hidroeléctricas afectadas: unos 900 operarios siguen en paradero desconocido en una docena de proyectos, y alrededor de 500 podrían continuar atrapados en túneles. El rescate de estos dos trabajadores reabre ahora la esperanza de encontrar a más personas con vida.