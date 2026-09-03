Unas imágenes grabadas este miércoles en la playa de El Trampolín, en Ceuta, muestran a un grupo de inmigrantes con una cría de delfín, aparentemente sin vida

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Unas imágenes grabadas este jueves en la playa de El Trampolín, en Ceuta, muestran a un grupo de inmigrantes con una cría de delfín, aparentemente sin vida.

El vídeo, difundido en redes por el perfil @juanrruiiz y verificado según ‘El Faro de Ceuta’, muestra a un grupo de personas en la orilla de la playa con el animal, que lo habrían cogido cuando se encontraba nadando en una zona muy próxima a la orilla. Aprovecharon su cercanía a la playa para sacarla del mar y hacerse con ella, según describe el citado medio.

Una vez fuera del agua, uno de los individuos le habría propinado un golpe en la cabeza con un palo, con lo que el animal quedó gravemente herido y, posteriormente sin vida. En las imágenes difundidas se ve a varios inmigrantes con el animal levantándolo y gritando.

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Además del creador de contenido que ha publicado los vídeos en sus perfiles, la situación fue presenciada por un trabajador de Ecoservicios que se encontraba realizando tareas de limpieza en la playa de El Trampolín.

Al percatarse de lo ocurrido, el hombre les advirtió de que no debían golpear ni manipular al animal y que lo que correspondía era avisar a un servicio medioambiental de recogida.

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Entonces trataron de devolver la cría al mar, aunque, a simple vista, el animal parecía ya muerto tras el golpe. En una de las imágenes se ve uno de los inmigrantes portando la cría como si fuera un trofeo.

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También Pacma ha denunciado otra situación de maltrato animal en Ceuta. En concreto, ha difundido unas imágenes en las que se ve a un hombre portando una oca en la zona del Pantano con las patadas atadas. Otro ciudadano aparece en el vídeo recriminando su actuación y tratando de retenerlo hasta la llegada de la Guardia Civil, aunque finalmente huyó sin ser identificado.

“La bandera que ampare al maltratador es total y absolutamente irrelevante para el animal que está siendo maltratado. Los animales no entienden de nacionalidades, contextos políticos, sociales o culturales, ni mucho menos de ideologías”, ha denunciado el partido animalista en sus redes sociales.