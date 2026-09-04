Detenido en Palma por agredir sexualmente durante cinco años a la hija menor de su ex

Los investigadores tomaron declaración a la madre de la menor y determinaron que también habría sido víctima de malos tratos

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La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de agredir sexualmente durante cinco años a la hija menor de su expareja, a la que presuntamente realizó tocamientos, obligó a practicarle actos sexuales y llegó a grabar desnuda.

El arrestado está investigado por los delitos de agresión sexual a menor de 16 años, exhibicionismo y provocación sexual, elaboración de pornografía infantil y malos tratos, ha informado este viernes la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares.

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La investigación comenzó después de que la menor presentara una denuncia ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), en la que relató que el hombre, que había sido pareja de su madre, había comenzado a agredirla sexualmente cinco años antes.

Tocamientos en zonas íntimas

Según su testimonio, el sospechoso le realizaba tocamientos en zonas íntimas y la obligaba a tocarle los genitales, además de masturbarse en su presencia. La menor denunció que el hombre llegó a grabar sus partes íntimas y que le ofrecía regalos a cambio de favores sexuales.

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Tras recibir la denuncia, los investigadores tomaron declaración a la madre de la menor y determinaron que también habría sido víctima de malos tratos por parte de su expareja.

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Los agentes detuvieron este jueves al sospechoso, a quien también se le intervino su teléfono móvil. La Policía registró el domicilio del hombre, donde se incautó de diverso material informático que será sometido a análisis pericial