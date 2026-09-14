Un conductor que cuadriplicaba la tasa de alcoholemia ha sido denunciado por la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla

Cuando el conductor comprobó el resultado de la prueba de alcoholemia lo achacó al vinagre del gazpacho que se había tomado

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Castilleja de la CuestaLa Policía Local del municipio sevillano de Castilleja de la Cuesta ha denunciado a un conductor por multiplicaba por cuatro la tasa máxima de alcohol. Según ha informado el cuerpo a través de sus redes sociales, el hombre fue detenido por los agentes al verle conduciendo sin el cinturón de seguridad, utilizando el teléfono móvil y realizando maniobras extrañas.

La sorpresa llegó cuando, tras realizarle la prueba de alcoholemia y ver que cuadruplicaba la tasa, el conductor alegó que se debía al vinagre del gazpacho que había tomado.

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La excusa del conductor: el vinagre del gazpacho

"El gazpacho no tiene la culpa... La pasada tarde, nuestros agentes interceptaron a un conductor tras observar cómo circulaba realizando maniobras extrañas, sin utilizar el cinturón de seguridad y haciendo uso manual del teléfono móvil. Al identificarlo, los agentes apreciaron síntomas evidentes compatibles con el consumo de alcohol, por lo que fue sometido a las correspondientes pruebas de alcoholemia. Resultado: 1,00 mg/l de alcohol en aire espirado. Una tasa que cuadruplica el límite general máximo permitido de 0,25 mg/l y supera ampliamente el umbral penal. Pero la sorpresa llegó después… El conductor, disconforme con el resultado, encontró una posible explicación: 'Será por el vinagre del gazpacho que me he tomado…'", informan desde sus redes sociales los agentes de la Policía local de Castilleja de la Cuesta.

Justo después, los policías han aclarado que, aunque la explicación despertó cierta incredulidad entre los agentes, "podemos confirmar que el gazpacho quedó completamente exonerado de cualquier responsabilidad. El conductor fue informado de los derechos que le asistían como investigado no detenido por un presunto delito contra la Seguridad Vial, dejando las posibles reclamaciones contra el fabricante del gazpacho para mejor ocasión".

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Justo después de informar sobre este suceso, los agentes de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta han querido concienciar sobre la conducción responsable y sobre la labor que realizan en los controles de alcoholemia donde intentan interceptar a conductores imprudentes.

"Detrás de la anécdota, sin embargo, existe algo mucho más serio. Una persona conduciendo en esas condiciones, distraída con un teléfono móvil y sin cinturón puede cruzarse con cualquiera de nosotros, con nuestros hijos, nuestros padres o nuestras familias. Y entonces deja de ser una historia graciosa. A quienes cuestionan cada control, cada identificación o cada intervención policial, les planteamos una reflexión sencilla: ¿Qué exigiríamos a la Policía si un conductor en estas condiciones provocara un accidente y la víctima fuera alguien de nuestra familia? Probablemente la pregunta sería: '¿Dónde estaba la Policía?'. Pues estamos aquí. En nuestras calles. Vigilando. Previniendo. Interviniendo. No siempre nuestro trabajo será comprendido y, por supuesto, puede ser objeto de crítica. Pero nuestra responsabilidad seguirá siendo la misma: trabajar para evitar que una imprudencia termine convirtiéndose en una tragedia. Seguimos trabajando por tu seguridad", terminan comunicando desde la Policía Local de Castilleja de la Cuesta.