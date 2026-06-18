El conductor de un camión en Córdoba ha sido detenido tras salir de la vía y sextuplicar la tasa de alcoholemia

Debido a que el conductor es extranjero y carece de domicilio conocido en España, ha sido detenido y puesto a disposición judicial

Compartir







CórdobaLa Guardia Civil de Córdoba ha detenido al conductor de un vehículo articulado de 40 toneladas de masa máxima autorizada tras sextuplicar la tasa de alcoholemia permitida después de sufrir una salida de vía en la carretera A-306, que une las localidades de El Carpio y Torredonjimeno.

La Guardia Civil ha explicado en una nota que los agentes del Subsector de Tráfico recibieron el aviso debido a la anómala ubicación del camión y a los daños que presentaba. Al llegar la patrulla observaron que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.

PUEDE INTERESARTE Detenido en Pontevedra por triplicar la tasa de alcoholemia

Los agentes comprobaron que el camión causó daños

Tras someterlo a la prueba pertinente, el conductor arrojó un resultado en las dos pruebas preceptivas de 0,90 y 0,92 mg/l respectivamente, lo que supone sextuplicar la tasa máxima permitida para conductores de este tipo de vehículos, que es de 0,15 mg/l.

Además, los agentes comprobaron que el camión causó daños en varios olivos, un poste metálico de cierre de un camino y un hito, si bien a pesar de salirse de la vía en un desnivel, y sin volcar, se incorporó de nuevo a la carretera conduciendo durante 13 kilómetros más hasta que finalmente se detuvo en el arcén.

PUEDE INTERESARTE El juicio a Cayetano Rivera por negarse a realizar una prueba de alcoholemia

El conductor se enfrenta a un delito contra la seguridad vial, por conducción bajo la influencia del alcohol y arrojar una tasa del alcoholemia superior a 0,60 mg/l, por lo que podría ser condenado a la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.

Debido a que el conductor es extranjero y carece de domicilio conocido en España, ha sido detenido y puesto a disposición judicial.