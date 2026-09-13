Así ha sido el emocionante regreso de Céline Dion a los escenarios de París

Céline Dion regresó triunfal al escenario en París muy emocionada

El concierto, ante unos 35.000 espectadores, duró unas dos horas y cuarto

Compartir







ParísTras seis años de ausencia, Céline Dion regresó triunfal al escenario en París, en una noche cargada de emoción que marca el comienzo de una serie de 26 conciertos que dará exclusivamente en la capital francesa, los primeros entre septiembre y octubre y otros diez adicionales en mayo de 2027.

"Había prometido no llorar, no cumplo mis promesas", exclamó tras escapársele las primeras lágrimas al cantar ‘On ne change pas’, el tema con el que inició el esperado recital en el estadio cubierto Plenitude Arena (en Nanterre, a las afueras de París), ante unos 35.000 espectadores.

Pero eran "lágrimas de alegría", aseguró también la estrella canadiense, de 58 años, que padece una rara enfermedad neurológica llamada Síndrome de la Persona Rígida.

El recital comenzó con algo más de tres cuartos de hora de retraso respecto a la hora inicialmente prevista, las 20.00 horas (18.00 GMT), de acuerdo a la prensa local, pero un público que había acudido a la cita en París desde todos los rincones del mundo le respondió entregado.

PUEDE INTERESARTE El estado de salud del cantante Miguel Ríos obliga a cancelar su concierto en Alcalá de Henares: debe guardar reposo

"Hay algo que puedo decirles en tres palabras: yo estoy bien. He aprendido a vivir con esta fragilidad; al convivir con ella, la he domesticado y he decidido convertirla en una fuerza vital (…) Esta noche cantamos, bailamos y celebramos", invitó la ganadora de dos Óscar y varios Grammy, según recogieron medios como Le Parisien.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Algunos de los momentos destacados de su regreso

Reconocida por un estilo de discreta pero siempre incontestable elegancia, Dion confió a la marca francesa Dior -que ya la vistió en otras citas importantes como su participación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2024- el estilismo de esta noche clave, empezando por un vestido negro de volúmenes en la cadera.

No se quisieron perder la cita en París personalidades como Michelle Obama o algunos de los principales candidatos a suceder a Emmanuel Macron en el Elíseo para las elecciones presidenciales de 2027, como Edouard Philippe y Gabriel Attal, y también nombres de la cultura como la cantante Aya Nakamura o el actor Pio Marmaï.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A lo largo del concierto hubo momentos de fragilidad, como cuando cometió un error en la canción ‘The Chase’ por el que pidió perdón antes de retomar la actuación, pero también momentos de fuerza, como al interpretar éxitos como ‘I’m alive’.

Tampoco faltaron otros temas legendarios de la artista, como ‘My Heart will go on’, ‘Power of love’ o ‘Love Can Move Mountains’ y ‘The Prayer’ ya en la fase final del espectáculo.

El broche final a un concierto que duró unas dos horas y cuarto llegó con un pequeño homenaje a Maria Callas y algunos de las melodías más esperadas por los fans, como las de ‘All by Myself’, ‘Pour que tu m’aimes encore’ o ‘S’il suffisait d’aimer’.

"Gracias por haber respondido a mi invitación. Los quiero, hasta pronto", se despidió.