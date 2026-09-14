Las autoridades mexicanas investigan lo sucedido como un feminicidio

Claudia Tacoronte, la española asesinada en México, una estudiante de 21 años de la Universidad de Granada que estaba de intercambio

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Una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en México ha sido asesinada en el estado de Morelos (centro) en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron este domingo autoridades locales.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha confirmado el crimen, –que tuvo lugar el sábado, cuando fue atacada con un arma blanca–, y ha asegurado que las autoridades estatales establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven, que se encontraba en el país como parte de un intercambio académico realizado concretamente con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

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La estudiante asesinada en México, identificada como Claudia Tacoronte

Dicho centro, la UAEM, ha identificado a la fallecida como Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, quien realizaba el intercambio académico procedente de la Universidad de Granada (sur de España).

Por su parte, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, ha explicado que los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

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"El día de ayer encontramos esta noticia tan lamentable de una chica española, que ya tenemos conocimiento que es de esta nacionalidad", dijo a medios locales el fiscal estatal, sin ofrecer más detalles de las circunstancias de lo ocurrido.

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Al respecto, Blumenkron añadió que el crimen se investiga inicialmente como feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.

Más allá, el fiscal ha precisado que inmediatamente, tras conocerse los hechos e identificarse a la víctima, se estableció contacto con el Consulado de España en México como parte del protocolo de atención y para facilitar la comunicación con los familiares de la víctima.

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"Esto nos permitirá tener contacto con los familiares de ella (...) y les vamos a dar todo el apoyo", afirmó.

En México, un promedio de diez mujeres son asesinadas cada día, y una cuarta parte de los crímenes se procesan como feminicidio, según cifras oficiales y de ONG.