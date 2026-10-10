Manuel Pimentel Huelva, 10 OCT 2026 - 19:30h.

El municipio, de apenas 600 habitantes y 14 aldeas, conserva una mezquita única en el medio rural del siglo X, calles empedradas y grandes monumentos

Situado en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, también se encuentra catalogado por la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España.

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La provincia de Huelva ha traspasado las fronteras gracias al prestigioso diario británico The Times, que ha seleccionado a uno de los rincones de la provincia como uno de los 20 pueblos más bonitos de España.

Se trata de Almonaster la Real, que ha alcanzado el podio al quedar clasificado en una tercera posición. Esta pequeña localidad de la sierra onubense, con poco más de 600 habitantes, ha sido reconocida por el diario británico gracias a su combinación de naturaleza, patrimonio y gastronomía.

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'The Times' ha puesto en valor esos tres pilares atractivos de Almonaster, un rincón donde destacan el paisaje, la historia y las tradiciones. Este lugar ofrece un entorno tranquilo donde se puede disfrutar de una escapada tranquila, transitando entre sus calles empedradas, bosques y construcciones históricas.

Un pequeño tesoro en la sierra

Situado en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, también se encuentra catalogado dentro de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España

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Su mayor joya es la mezquita rural andalusí que esconde una plaza de toros en su interior y está considerada la única conservada prácticamente intacta en un entorno rural de la Península Ibérica. Este tesoro arquitectónico del siglo X contiene vestigios romanos, visigodos, musulmanes y cristianos.

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Esta mezquita, además conserva en su interior un importante conjunto de piezas arqueológicas de distitnos periodos y estilos, como un ara funeraria romana, un epitafio paleocristiano, un cimacio datado de entre los siglos V y VII o un dintel visigodo que corona la puerta de entrada.

14 aldeas únicas

Sus 320 kilómetros cuadrados se reparten entre el núcleo urbano y un total de 14 aldeas repartidas por el paisaje de encinas y alcornoques que ofrece la Sierra, de gran riqueza. El trazado urbano, protegido como Conjunto Histórico-Artístico desde 1982, invita a los visitantes a perderse entre callejones de piedra donde se pueden apreciar detalles góticos, mudéjares y renacentistas en la arquitectura tradicional.

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Otro de los grandes reclamos de Almonaster la Real es el cerro de San Cristobal, que se sitúa a más de 900 metros de altitud. Desde este excepcional mirador natural se puede observar una de las panorámicas más espectaculares de Andalucía, en la que el verde intenso de los castañares y las dehesas se entremezclan con la silueta de la milenaria mezquita.

Pero hay más ingredientes que enriquecen la experiencia de vecinos y turistas, como el sendero que conduce a la cima del cerro de San Cristóbal. Antes de coronarla, la rutá llevará a los senderistas por zonas de antiguas construcciones, molinos, barrancos y castaños. Todo ello rodeado de una frondosa vegetación entre la que vive una cuantiosa y variada fauna animal.

El casco urbano del pueblo también cuenta con varios puntos de interés, como la Ermita de la Trinidad, la Ermita del Señor, el puente de la Tenería o la fuente del Concejo que mana agua de manantial. Otros pequeños rincones son la Plaza del Llano, la calle Santa Eulalia, la calle La Torre o la singular Puerta Manuelina del Perdón.

Gastronomía y cultura

Al todo el repertorio artístico y monumental, se suma la vida cultural que enriquece a Almonaster la Real. Cada mes de octubre, la antigua mezquita se convierte en escenario de las Jornadas de Cultura Islámica, una cita que revive el esplendor andalusí de la localidad.

Y como no, la guinda del pastel la completa su variada gastronomía local, cuyo ingrediente rey es el cerdo ibérico. El jamón serrano, la caña de lomo ibérica, así como todo tipo de carnes y sabrosas chacinas caseras están presentes en las cartas de sus restaurantes.

Algunos de los platos típicos de la comarca son el guiso de pobre, los adobados, la ensalada de orégano, la ensalada fina de Los Llanos, la sopa de olores o la sopa de Carnava.

Además, la riqueza micológica de la zona ha popularizado el consumo de setas en revueltos o tortillas un manjar al alcance de pocos y del que los vecinos de toda la Sierra de Huelva disfrutan gracias a la generosidad de la naturaleza.