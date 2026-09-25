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De vendimia en la bodega Dehesa de los Canónigos: entre la tristeza y la esperanza

Gastro 2026 Programa 43 P43 - De vendimia en la bodega Dehesa de los Canónigos, entre la tristeza y la esperanza
Pepe Ribagorda charla con la hermana de Iván. Informativos Telecinco

  • Su familia y su equipo están decididos a mantener el inmenso legado que deja Iván

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No podía dejar de asomarme a la vendimia en mi querida bodega Dehesa de los Canónigos, donde las uvas siguen llorando la pérdida de su gerente, Iván Sánz, su mujer Irene y dos de sus de sus tres hijas en un fatal accidente de trafico ocurrido el pasado 5 de Julio.

Iván vela desde el cielo porque esta añada 2026 sea tan excelente como todas, mientras que su madre Mari Luz, fundadora de la bodega, su hermana Belén y el fiel y eficaz equipo de la bodega están decididos a mantener el inmenso legado que deja Iván.

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