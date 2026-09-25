Manuel Pimentel Almería, 25 SEP 2026 - 19:30h.

Los almerienses podrán recolectar setas silvestres para autoconsumo hasta mayo de 2027 pero con un límite de 5 kilos diarios por persona

Es obligatorio cumplir las normas para evitar multas y que las setas recoletadas sean decomisadas

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Con la llegada del otoño, recolectar setas y hongos en los montes de Almería vuelve a estar permitido para el autoconsumo. La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha dado luz verde a esta práctica, que se podrá realizar hasta el 31 de mayo de 2027, fijando un tope de cinco kilos por persona y día.

La recolección micológica es una afición que en España atrae cada vez a más vecinos y visitantes. Por ello, la Administración busca frenar cosechas masivas o incontroladas que puedan terminar dañando el entorno natural y a las propias comunidades de hongos.

Desde la Junta de Andalucía confían en que, respetando las reglas básicas, esta actividad es plenamente compatible con el medio ambiente. Según apunta el delegado territorial del área, Manuel de la Torre, la recogida moderada no pone en peligro la supervivencia de estas especies ni deteriora el valor ecológico de los montes almerienses.

Condiciones para coger setas

Para no dañar el suelo, queda completamente prohibido usar herramientas que remuevan la tierra o el mantillo tales como rastrillos, azadas o escardillas, ya que destruyen el micelio y evitan que los hongos puedan vuelver a brotar.

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Tampoco se podrán coger ejemplares demasiado jóvenes o inmaduros. Además, habrá que dejar intactas las setas no comestibles, las desconocidas o las que estén pasadas, puesto que cumplen un papel esencial en el ecosistema.

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Otro aspecto importante es el horario: la actividad solo se permite con la luz del día, de modo que está prohibido buscar setas de noche apoyándose en linternas o focos artificiales.

Recolección gratuita

Para el traslado, las setas deberán llevarse en cestas u otros recipientes transpirables que faciliten la dispersión de esporas. En los montes públicos de la Junta la recolección será gratuita, salvo que coincida con cacerías u otros aprovechamientos avisados con antelación.

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No obstante, en los montes municipales habrá que atender a lo que disponga cada ayuntamiento, mientras que en las fincas privadas será obligatorio contar con el permiso del dueño.

Por su parte, los parques naturales o los cotos micológicos específicos se regirán por sus propias reglas. La norma recuerda además que no se puede circular en coche fuera de los caminos, ni molestar a la fauna o dejar basura en el monte. Quien incumpla estas pautas se enfrentará a multas administrativas y al decomiso de todas las setas que haya recogido.

Guía básica para coger setas en Almería

Además de conocer qué normas se deben cumplir para la recolección de setas en Almería, también es importante saber cuál es la mejor forma de hacerlo.

Para ello, se debe utilizar una navaja y evitar cortar la seta de raíz ya que, aunque pueden recogerse a mano, la probabilidad de dañar el ejemplar es mayor.

Una vez se ha recolectado, es recomienda guardar cada seta colocándola con la parte inferior del sombrero boca abajo sobre una cesta de mimbre. Es conveniente evitar recipientes y bolsas de plástico, ya que aceleran su deterioro y puede hacer que las setas se pudran con facilidad.

Por último y lo más importante es tener claro cuáles son comestibles y cuáles venenosas para evitar sorpresas desagradables. En caso duda, hay que consultar siempre con un experto o simplemente, dejarla.