Manuel Pimentel Granada, 13 OCT 2026 - 06:30h.

Tras presentar varias instancias al Ayuntamiento sin obtener respuesta, han enviado un escrito a la oficina del Defensor para obtener una solución

La Junta de Gobierno del Consistorió abrió un expediente sancionador a la propietaria del perro, pero seis meses después continúa paralizado

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Las personas que no duermen lo suficiente o que descansan mal tienen un riesgo mucho mayor de sufrir estrés y depresión. Sobretodo si se prolonga en el tiempo. Es el caso de una familia de Granada que lleva más de un año sin poder dormir por culpa de un perro ladrando durante toda la noche.

Tras varios meses de molestias decidió tomar cartas en el asunto sin que, de momento, haya conseguido una solución. La desesperación es tal que la vecina afectada, de un municipio granadino, ha tenido que pedir amparo al Defensor del Pueblo Andaluz después de poner varias instancias al Ayuntamiento que no han tenido respuesta.

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Según el escrito remitido a la Defensoría, recogido por 'Granada Hoy', esta mujer y su familia lleva desde septiembre de 2025 denunciando ante el Ayuntamiento de su localidad la situación, que afirma estar afectando gravemente al descanso y calidad de vida de todos ellos, incluyendo a su bebé de 7 meses.

"Hemos realizado numerosas llamadas a la Policía Local, que ha comprobado los hechos y ha emitido un informe en el que reconoce la existencia de las molestias y el incumplimiento de la Ordenanza Municipal", detalla en el escrito en el que pide ayuda.

Expediente "paralizado" en el Ayuntamiento

Antes de recurrir a la oficina del Defensor, la afectada a estado meses esperando a que el Ayuntamiento dictara alguna resolución, algo que, asegura, no ha sucedido aún. En abril de 2026, una Junta de Gobierno Local había acordado otorgar a la propietaria del perro en cuestión un plazo de 15 días para que presentara alegaciones ante el escrito de la vecina.

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Sin embargo, esta vecina asegura que aún no ha tenido noticias y que se ha presentado personalmente en la Casa Consistorial para interesarse por el estado del expediente abierto.

"A día de hoy, el expediente continúa paralizado y las molestias persisten prácticamente cada noche", asegura esta ciudadana que se siente en una "situación de indefensión" ante lo que considera una "demora injustificada" en la tramitación del caso.

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"Pese a haber seguido todos los cauces legales y haber colaborado con la Administración, no se está dando una respuesta efectiva a un problema que afecta directamente a nuestro derecho al descanso", lamenta.

El Defnesor da por finalizada la queja

Una vez que el Defensor del Pueblo Andaluz tuvo conocimiento de los motivos de la queja, se dirigió al Ayuntamiento, el cual le remitió el acuerdo de la junta de gobierno local por el que se había incoado un expediente sancionador contra la dueña del perro por infringir la ordenanza de convivencia y "prevención de vandalismo en espacios públicos".

La respuesta municipal llevó a la Defensoría a cerrar el expediente de la queja al considerar que la denuncia de la vecina había sido finalmente atendida por la autoridad municipal.

Qué dice la Ley

La convivencia con mascotas en comunidades de vecinos se ha convertido en una de los grandes fuentes de conflicto cotidiano en España.

Aunque la Ley de Propiedad Horizontal no habla específicamente de mascotas, sí establece normas generales sobre el uso de viviendas y regula la convivencia en edificios y comunidades de propietarios.

Así, ningún propietario puede realizar actividades que puedan resultar molestas, peligrosas o insalubres para el resto de vecinos. Esto incluye los ruidos excesivos como pueden ser ladridos constantes.

Por otro lado, la Ley de Bienestar Animal busca proteger a los animales como seres sintientes y garantizar su bienestar. Para ello, introduce obligaciones como no dejar solos a los perros más de 24 horas, no mantenerlos de forma habitual en terrazas o espacios reducidos y evitar cualquier situación que pueda ocasionarles sufrimiento.