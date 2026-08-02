Dormir menos de 7 horas no solo cansa: basta una semana de mal sueño para que los efectos lleguen al cerebro
El sueño cumple funciones esenciales para el cerebro, cuando se duerme poco durante varios días seguidos puede volverse más impulsivo y menos eficaz
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MadridDormir poco es algo que se ha normalizado demasiado. Muchos lo ven como una muestra de productividad, incluso hay quien presume de funcionar con solo cinco o seis horas de sueño o quien piensa que vivir cansado forma parte de la vida adulta. Pero dormir no es tiempo perdido, sino una función biológica esencial para que el cuerpo pueda recuperarse, el sistema nervioso se regule y el cerebro pueda hacer tareas que no puede completar de la misma forma durante la vigilia.
La recomendación general para los adultos es dormir al menos siete horas cada noche. No porque sea una cifra mágica que sirva para todo el mundo, sino porque por debajo de ese umbral, aumenta el riesgo de dormir de forma insuficiente. Cuando esa falta de sueño se repite durante varios días, el problema deja de ser únicamente sentirse cansado al despertar.
Una semana de mal sueño puede ser suficiente para que puedan aparecer efectos medibles en la atención, la memoria, el estado de ánimo y la toma de decisiones. Un mal descanso no se nota solo en las ojeras o en la necesidad de café, sino que también puede alterar la forma en que el cerebro procesa la información, aprende de la experiencia, regula las emociones y calcula riesgos.
El sueño no es una pausa, es trabajo para el cerebro
Durante mucho tiempo se pensó que el sueño era una especie de apagón. Uno cerraba los ojos, el cuerpo descansaba y el cerebro quedaba en silencio hasta la mañana siguiente. Hoy sabemos que esa imagen es demasiado simple, ya que mientras dormimos, el cerebro sigue activo, solo que trabaja de otra manera.
Es durante la noche cuando se consolidan recuerdos, se reorganiza información, se regulan procesos emocionales y se facilita la recuperación de funciones cognitivas. Dormir bien ayuda a fijar lo aprendido, a limpiar ruido mental, a modular el estrés y a llegar al día siguiente con más capacidad de atención.
Debido a esto, cuando el sueño se acorta de manera repetida, el primer síntoma se puede notar como irritabilidad, torpeza, falta de concentración, más impulsividad o dificultad para tomar decisiones. La persona puede seguir trabajando, conduciendo, estudiando o atendiendo su vida diaria, pero con un cerebro menos fino.
Menos de 7 horas de sueño
Los adultos que duermen menos de siete horas tienen una duración de sueño insuficiente. Esto no quiere decir que una noche de seis horas vaya a provocar un desastre. El problema está cuando se repite. Una noche mala se puede recuperar mejor que una semana entera de descanso recortado, ya que el cuerpo tiene un margen de adaptación, pero ese margen no es infinito.
Dormir menos de siete horas de manera habitual se asocia con más cansancio diurno, peor rendimiento, más dificultad para regular el ánimo y mayor riesgo de problemas de salud a largo plazo. Pero, antes de llegar a ese escenario crónico, el cerebro ya empieza a mostrar señales de que no está funcionando en sus mejores condiciones.
Una semana durmiendo poco cambia la forma de decidir
Uno de los estudios más recientes sobre el tema analizó qué pasa después de una semana de restricción del sueño. En esta investigación, publicada por la revista ‘Sleep’, 36 adultos sanos completaron dos condiciones diferentes: una semana con nueve horas de tiempo en cama y otra semana con solo cinco horas. Después realizaron una tarea de aprendizaje y toma de decisiones en la que se debían adaptar a recompensas cambiantes.
El resultado es especialmente interesante porque no se limita a decir que los participantes estaban más cansados.Después de una semana de sueño restringido, las personas se volvieron más sensibles a las recompensas, mostrando una mayor aleatoriedad en sus elecciones. Es decir, tendían a perseguir ganancias inmediatas y tenían más dificultades para mantener estrategias estables cuando el entorno era incierto.
La falta de sueño afecta especialmente a funciones que dependen de la corteza prefrontal, una región esencial para planificar, inhibir impulsos, mantener la atención, valorar consecuencias y regular emociones. Cuando se duerme mal, no solo se está más cansado: también se puede estar menos preparado para pensar con calma.
Por eso, después de varias noches más cortas**, es habitual notar más irritabilidad, menos paciencia y más dificultad para relativizar**. Lo que un día descansado parecía manejable, con sueño acumulado puede vivirse como una amenaza o una urgencia. El cerebro cansado busca atajos, reacciona más rápido y reflexiona peor.
¿Se puede recuperar el sueño perdido?
La idea de dormir durante el fin de semana puede ser tentadora, pero la recuperación no siempre es completa ni tampoco inmediata. Algunos estudios han observado que, después de varios días de restricción de sueño, ciertas funciones pueden mejorar después de dormir más, pero otras tardan más en volver a la normalidad.
Una investigación publicada en ‘PLOS One’ analizó qué pasaba después de diez días de sueño restringido y siete días de recuperación. Los participantes recuperaron la velocidad de reacción, pero otros indicadores de funcionamiento no volvieron completamente a los niveles previos en esa semana de recuperación.
Esto no quiere decir que dormir más después de una mala racha no sirva, pero no conviene utilizarlo como estrategia habitual. Lo ideal no es vivir en deuda de sueño y recuperarlo poco a poco, es mantener un descanso suficientemente estable la mayor parte de los días.