Hallan muerta con signos de violencia una mujer de 82 años en Villamartín en Cádiz

La mujer vivía sola y fue un familiar quien dio la voz de alarma al llevar un tiempo sin verla.

Dos pescadores hallan el cadáver de un hombre en la orilla de la presa de Siles en Jaén

Compartir







La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 82 años cuyo cadáver fue hallado con golpes en su casa de Villamartín (Cádiz). Fuentes de la Guardia Civil han señalado a EFE que, por el momento, no se descarta ninguna línea de investigación.

La mujer vivía sola y fue un familiar quien dio la voz de alarma al llevar un tiempo sin verla. Tras el aviso, se produjo el hallazgo del cadáver en su domicilio.

Los agentes están a la espera de los resultados de la autopsia, que deberá aportar información sobre las causas de la muerte.