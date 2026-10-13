La Junta de Andalucía había pedido que se sacrificasen la vacas por riesgo de contagiar enfermedades

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Un vecino del municipio de Lepe, Huelva, podrá mantener a dos vacas como mascotas hasta que se celebre un juicio que resuelva la situación sobre los animales. Este ha sido el veredicto de un juez de Huelva que ha decidido conceder el permiso de forma cautelar a José Antonio Oria tras analizar un recurso de una sentencia de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía que obligaba a que 'Tiberia 1' y 'Tiberia 2', las dos vacas en propiedad de José Antonio Oria, fueran sacrificadas.

En una diligencia de ordenación del caso, la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Huelva da la razón a José Antonio Oria y determina que mientras se mantengan los requisitos legales establecidos el vecino de Lepe podrá mantener a los dos animales como mascotas de manera temporal hasta que se lleve a cabo un juicio.

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Esta situación se ha dado después de que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía pidiese "el sacrificio obligatorio y sin derecho a indemnización" de las dos vacas propiedad del recurrente al considerar que los animales no estaban debidamente identificados y existía riesgo de que contagiaran enfermedades como la brucelosis, una enfermedad infecciosa que puede transmitirse a las personas.

José Antonio Oria había registrado a las vacas como animales de compañía

Tras el anuncio de la Consejería, el abogado de José Antonio Oria reclamó que ambos animales estaban inscritos en la Identificación de Animales de Compañía desde el 12 de noviembre del 2025. No obstante, la fecha de identificación de los animales se realizó después de que la Junta de Andalucía abriese el expediente.

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Dadas las circunstancias, los magistrados han decidido suspender de manera cautelar el sacrificio de los animales que pedía la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, pero han ordenado que las vacas se mantengan inmovilizadas en la finca en la que viven en el municipio de Lepe.

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La decisión ha sido tomada teniendo en cuenta la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que permite mantener como animales de compañía a aquellos que, pese a haberse dedicado a actividades productivas, hayan dejado de tener esa finalidad.