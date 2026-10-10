Manuel Pimentel 10 OCT 2026 - 17:11h.

El programa pretende dar visibilidad a los canes del centro de protección animal municipal para encontrar potenciales familias adoptivas

La iniciativa se había llevado a cabo durante el verano pero ha tenido tal éxito que se ha decidido ampliar durante todo el año

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AlmeríaMás de 200.000 perros son abandonados cada año en España siendo el verano, la época en la que más aumenta el drama del abandono de animales. Por ello, el Ayuntamiento de Almería puso en marcha 'Paseicos de verano', una iniciativa estival pensada para dar visibilidad a los perros que esperan un hogar tras ser tristemente abandonados.

El éxito de la campaña, promovida por el Centro de Protección y Adopción Animal Municipal, ha motivado ahora que el Ayuntamiento haya decidido desarrollar este programa de forma permanente, durante los doce meses del año.

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La iniciativa pretende dar una mayor visibilidad a los perros de las instalaciones del centro de acogida municipal para que los ciudadanos los vean por la calle y fomentar así la adopción de estos animales. De esta forma, estos canes salen de paseo por las calles de la ciudad en busca de una nueva familia que le de una segunda oportunidad.

Paseados por voluntarios

Durante este verano, los voluntarios han sacado a los animales a pasear por las noches, durante las horas de menos calor, en zonas como el Paseo Marítimo de Almería, para que pudieran disfrutar de temperaturas algo más frescas y, sobre todo, para que fueran conocidos por ciudadanos que potencialmente puedan motivarse a adoptarlos.

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Vistos los buenos resultados y la gran acogida por parte de los almerienses, el Consistorio ha decidido que el programa no se limite solo al temporada de verano y se extienda a lo largo de todo el año, garantizando así el bienestar de los animales y fomentando su adopción. Con esta desestacionalización, lo que pretende el Ayuntamiento de Almería es multiplicar las posibilidades de que los perros abandonados encuentren un hogar.

Estrategias municipales

El concejal de Sostenibilidad Ambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha anunciado recientemente esta decisión y ha destacado la importancia de fomentar la concienciación ciudadana en torno a la identificación de los animales, su tenencia responsable y la adopción. El objetivo es aumentar el número de animales identificados y de adopciones responsables, al tiempo que se pretende intentar reducir los abandonos.

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Durante el año pasado, el Centro de Protección Animal Municipal se encargó de la gestión 2.869 animales, entre ellos aproximadamente 1.100 procedentes del programa CER (Captura, Esterilización y Retorno), mientras que 357 animales pudieron ser devueltos a sus propietarios gracias a la identificación.

Además de la ampliación permanetne de este programa, se encuentran otras iniciativas como la quinta edición de la feria de adopción Almanimal, que se celebrará del 23 al y 25 de octubre en el Mirador de la Rambla.