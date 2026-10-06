Alberto Rosa 06 OCT 2026 - 17:55h.

Los rescatadores volaron hasta el área rocosa, colocaron un arnés al perro y lo izaron en la aeronave

Así fue el rescate de un zorro que se estaba ahogando en una balsa de riego de Guardamar del Segura, Alicante

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El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado "en perfecto estado" a un perro que se encontraba atrapado en una zona rocosa de difícil acceso en la localidad de Lebeña (Cillorigo de Liébana).

Tras descartarse la operación terrestre, se movilizó el helicóptero, que se acercó a la montaña donde se encontraba el perro. Los rescatadores volaron hasta el área rocosa, aseguraron al animal con un arnés y lo izaron en la aeronave.

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Tal y como se puede observar en un vídeo difundido por el 112, se puede ver a dos rescatadores, uno de ellos con el perro en brazos, sobrevolando Lebeña.

El animal, que se encuentra en perfecto estado, fue evacuado hasta una zona segura, en la que esperaban sus dueños, tal y como ha informado el 112 en redes sociales.

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En los comentarios, algunos usuarios se han tomado con humor el rescate. “Parece que le gusta volar”, escribía uno. “¿Iba preparado con la ropa y el material adecuad? Que se pague él el rescate! Dominguero!”, escribía otro.