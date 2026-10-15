Manuel Pimentel Málaga, 15 OCT 2026 - 18:30h.

El Parque de la Represa, ubicado en la calle Atarazanas, cuenta con una extensión de más de 24.000 metros cuadrados repletos de zonas verdes donde descansar y contemplar a los animales

El espacio cuenta con zonas recreativas para toda la familia: desde actividades deportivas al aire libre hasta zonas de juegos para niños

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En el corazón del casco antiguo de Marbella, en Málaga, se encuentra uno de los espacios verdes más emblemáticos y concurridos de toda la provincia. Se trata del Parque de la Represa, ubicado en la calle Atarazanas, un enclave que cuenta con una extensión de más de 24.000 metros cuadrados y que tiene décadas de historia.

Es un lugar clave tanto para marbellís como para los visitantes, siendo uno de los lugares más visitados de la ciudad malagueña. Su atractivo reside principalmente por su capacidad para incluir dentro de un solo recinto áreas de descanso, biodiversidad y zonas pensadas para el deporte y el ocio en familia.

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Un detalle curioso es que bajo sus cimientos discurre de forma embovedada el arroyo de la Represa, al que también se le conoce históricamente como arroyo de la Barbacana o de las Tenerías. En la superficie, el paisaje cambia por completo gracias a una cuidada vegetación.

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El Museo del Bonsái

El parque destaca por su excepcional riqueza botánica con especies autóctonas del entorno mediterráneo, como alcornoques y madroños.

En este frondoso pulmón verde se encuentran especies arbóreas originarias de muchas partes del mundo adaptados a climas tropicales y templados.

Dentro de este mismo recinto podemos encontrar el Museo del Bonsái, una parada obligatoria para quienes buscan admirar ejemplares mucho más singulares y diminutos.

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El agua juega un papel fundamental en la vida del parque. La zona cuenta con dos lagos artificiales y diversos estanques que sirven de refugio a multitud de especies animales.

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Es muy habitual encontrarse con patos y tortugas que conviven con diferentes especies y tipos de aves. Por ejemplo, destacan la gallineta común, la garza real y el reyezuelo listado, conocido por ser el ave más pequeña de todo el continente europeo.

Actividades al aire libre

El Parque de la Represa está perfectamente equipado para pasar una jornada completa al aire libre, ofreciendo así multitud de opciones de ocio y actividad física. Para ello dispone de amplias zonas de sombra, áreas de esparcimiento y merenderos. Para quienes buscan movimiento, ofrece varios espacios en los que practicar deporte y una pista 'pump track' pensada para usuarios de BMX, skate, patinetes y patines.

El lugar está pensado para toda la familia como por ejemplo, en el área recreativa infantil tematizada con elementos de la literatura juvenil. Esta decoración busca rendir homenaje a la Biblioteca Centro Fernando Alcalá Marín. De esta forma los niños pueden disfrutar jugando en atracciones ambientadas en la época medieval con castillos, multijuegos, toboganes y estructuras de escalada.

Esta zona recreativa cuenta con referencias directas a historias clásicas y personajes mítimos como Harry Potter, El Flautista de Hamelín, El Rey Arturo, El Gato con Botas o Don Quijote.

Esta variedad de servicios se refleja bien en la valoración de los propios ciudadanos. El Parque de la Represa se convierte así en un lugar muy tranquilo donde pasear, descansar y contemplar a los animales. Quienes lo frecuentan coinciden en definirlo como un espacio verde completo, donde naturaleza, deporte y ocio infantil se dan la mano en una localización idónea para disfrutar en familia.