Manuel Pimentel Málaga, 07 OCT 2026 - 06:30h.

Francisco gana el concurso con un Osteen de 1.595 gramos, José Luis queda segundo con 1.587 y en tercer puesto, Carmen Fernández con un mango de 1.460 gramos

El concurso, organizado por 'Triana, Corazón de la Axarquía' premia con un lote de productos de la zona a los tres mangos de mayor peso de la temporada

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Pesa 1.595 kilogramos y se ha coronado como el ganador del concurso 'El Rey del Mango de la Axarquía', una competeción organizada por la plataforma Triana Corazón de la Axarquía cuyo objetivo es encontrar el mango de la variedad Osteen más grande y pesado de toda la comarca malagueña.

Ela campaña se ha desarrollado desde el 29 de agosto hasta el final de la temporada de esta fruta cultivada en la Costa Tropical de Granada y de Málaga, que aunque en noviembre aún queda cosecha, sobre todo de las variedades más tardías, septiembre y cotubre son los meses de mayor producción y calidad.

El reto de la balanza

Durante el concurso, que ha recibido multitud de solicitudes para participar, los agricultores pesan sus piezas y envían una fotografía del fruto sobre la báscula a la organización, conservando el mango intacto para su posterior verificación oficial

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Y ya hay veredicto. Francisco, un vecino de Benamargosa (Málaga) ha sido el ganador absoluto al alzar su mango al primer puesto, con un peso de 1.595 gramos.

Su ejemplar de mango ha estado muy reñido con el del segundo puesto, que se lo ha llevado el mango de José Luis Quero, de Triana, y un peso de 1.587 gramos.

Por su parte, el "mango de bronce", el tercer puesto del podio, se ha quedado en unos generosos 1.460 gramos, de la participante Carmen Fernández de Benamocarra, aunque había liderado el reto durante los primeras semanas con un fruto gigante, que finalmente ha sido superado.

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Desde la organización de este particular y tropical concurso han reconocido el esfuerzo de los participantes, destacando la importancia de este tipo de inciativas que tienen como objetivo poner en valor uno de los productos más característicos de la comarca, como lo es el mango de la Axarquía.