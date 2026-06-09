Mabel Cupet Sevilla, 09 JUN 2026 - 13:01h.

La nueva infraestructura ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros

El proyecto incorpora un nuevo sendero de 300 metros y permitirá mejorar la seguridad y la experiencia de los visitantes

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El Caminito del Rey cuenta con un nuevo atractivo que promete elevar aún más uno de los espacios naturales más visitados de Andalucía. Se trata de un puente colgante de 110 metros de longitud que se convierte en el más largo de España de estas características y que permitirá a los visitantes disfrutar de una nueva perspectiva sobre el emblemático desfiladero.

La estructura, situada en el tramo final del recorrido, justo antes de la zona ubicada sobre el puente de hierro del tren y el túnel de El Chorro, alcanza una altura máxima de 50 metros y dispone de una anchura libre de paso de 1,2 metros. Su suelo está construido con plataforma metálica tipo tramex, mientras que las barandillas están formadas por cables de acero y malla de protección.

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Una estructura de 38 toneladas

El puente tiene un peso aproximado de 17 toneladas, aunque el conjunto de la actuación alcanza las 38 toneladas. La obra ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros financiados íntegramente con fondos propios generados por el propio Caminito del Rey, tal y como establece el canon de la concesión, actualmente gestionada por la UTE formada por Sando, Salzillo Servicios Integrales y Mundo Management.

La actuación no se limita únicamente a la instalación de la pasarela. El proyecto incluye además la creación de 300 metros de nuevo sendero, la colocación de barandillas, sistemas de fibra óptica, cámaras de vigilancia, una caseta de control y diversas actuaciones medioambientales, entre ellas plantaciones, tratamientos silvícolas e implantación de sistemas de riego.

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Más seguridad para los visitantes

La nueva infraestructura permitirá evitar prácticamente un kilómetro del actual descenso por una zona de monte más escarpada, mejorando tanto la comodidad como la seguridad de quienes realizan el recorrido. No obstante, los visitantes que lo deseen podrán seguir utilizando el trazado tradicional.

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La actuación se ha desarrollado siguiendo las recomendaciones de un estudio geológico elaborado por las universidades de Granada y Jaén, que aconsejaba habilitar una alternativa en el tramo final del itinerario para reforzar las condiciones de seguridad del enclave.

Un motor económico para el interior de Málaga

La incorporación de este nuevo puente llega en un momento de plena consolidación del Caminito del Rey como uno de los grandes referentes turísticos de la provincia. Desde su reapertura en marzo de 2015, más de 3,2 millones de personas han recorrido sus pasarelas.

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Además de su éxito turístico, el enclave se ha convertido en un importante motor económico para municipios como Álora, Antequera, Ardales, Campillos, Carratraca y Valle de Abdalajís. Según los datos de la Diputación de Málaga, desde su rehabilitación se han generado 685 empleos directos e indirectos y su impacto económico alcanzó los 64,1 millones de euros durante 2024.

Crecimiento del turismo de interior

La repercusión del Caminito también se refleja en el crecimiento de la oferta alojativa de la zona. En apenas una década, el número de establecimientos turísticos ha pasado de 210 a 893, mientras que las plazas disponibles se han duplicado, superando ya las 8.000.

Los estudios de Turismo y Planificación Costa del Sol indican además que más de la mitad de los visitantes son extranjeros y que uno de cada cuatro procede de otras comunidades autónomas, consolidando al Caminito del Rey como uno de los grandes atractivos internacionales del interior andaluz.

Inauguración institucional

La nueva infraestructura ha sido inaugurada este martes en un acto celebrado en Ardales presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. A la cita también han asistido los alcaldes de Álora, Ardales, Antequera y Valle de Abdalajís.

Tras una visita institucional al puente y el descubrimiento de una placa conmemorativa, las autoridades han destacado la importancia de esta actuación para seguir reforzando el atractivo turístico del Caminito del Rey, que recibe cada año cerca de 330.000 visitantes y se ha consolidado como uno de los principales reclamos turísticos de Andalucía.