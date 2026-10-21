El hombre ha reconocido haber rociado la barra del bar con una botella de plástico llena de gasolina, aun sabiendo que el establecimiento estaba lleno de clientes

La Fiscalía ha rebajado de once a tres años y medio su petición, teniendo en cuenta que el hombre abonó un total de 9.245 euros por responsabilidad civil

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Un hombre que, en agosto de 2025, incendió la barra del bar 'Las Postas', del municipio sevillano Los Palacios y Villafranca en Sevilla tras pedir "mayonesa o kétchup" para su montadito y obtener una respuesta negativa por parte de los camareros, ha aceptado tres años y medio de cárcel, a pesar de que enfrentaba una petición fiscal de once años de prisión.

Durante la sesión, celebrada durante la presente jornada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, tras ser preguntado por el fiscal, el hombre ha reconocido haber rociado la barra del bar con una botella de plástico llena de gasolina, aun sabiendo que el establecimiento se encontraba repleto de clientes en ese momento.

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La Fiscalía ha rebajado la pena inicial tras el abono anticipado de una indemnización

Tras este reconocimiento y gracias a la conformidad de las partes, la Fiscalía, que ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, ha rebajado de once a tres años y medio su petición de pena privativa de libertad. Esta decisión ha tenido en cuenta además que este hombre abonó antes la celebración de la cita y en concepto de responsabilidad civil por los daños causados un total de 9.245 euros.

Por ello, ha sido posible aplicar una atenuante cualificada de reparación del daño respecto al delito de incendio, que además ha sido valorado en menor grado y considerado de menor entidad.

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El implicado, además, ha aceptado multas de algo más de 76 euros por cada uno de los dos delitos leves de lesiones, referidos a los daños causados a los camareros que en ese momento trabajan en el establecimiento. Finalmente, el juicio ha quedado visto para sentencia.

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El propietario, en el momento de los hechos, comentó a Europa Press que en un primer momento el hombre mostró "normalidad" ante la falta de ambas salsas.

"Pidió mayonesa y el camarero le dijo que no, porque no tenemos. Somos un bar que nos dedicamos principalmente a los desayunos, por la tarde tenemos copas, cafés y algún montadito por si alguien tiene hambre, poco más", detallaba entonces el dueño del establecimiento, José Antonio Caballero.

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Ante esta situación, la multinacional Hellmann's decidió pagar la reparación del establecimiento tras un incendio que quedó grabado por las cámaras de seguridad.