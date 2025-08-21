El detenido tuvo que ser trasladado a un centro de salud para atenderle de las quemaduras que sufrió

Se le imputan delitos de daños y de incendio con peligro para las personas

SevillaLa Guardia Civil ha detenido a un vecino de Córdoba que prendió fuego a un bar de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), donde pidió que le diesen mayonesa para el bocadillo que estaba tomando y, tras recibir una negativa, roció con gasolina el establecimiento y lo incendió.

Según ha adelantado La Voz del Sur y ha confirmado a EFE la Guardia Civil, el detenido, al que se le imputan delitos de daños y de incendio con peligro para las personas, accedió al establecimiento en torno a las 19.00 horas de este miércoles, y pidió, entre otras consumiciones, un montadito, solicitando en ese momento que le diesen mayonesa, aunque el camarero le dijo que no tenían en el bar.

Fue a una gasolinera cercana y regresó con una botella con gasolina

Ya en la terraza, preguntó lo mismo a una camarera, que le dio la misma respuesta, momento en que el hombre se levantó de la silla, fue a una gasolinera cercana y regresó con una botella con gasolina, que rocío sobre la barra del bar, a la que prendió fuego.

Agentes de la Policía Local de Los Palacios llegaron inmediatamente al local y, ayudado por una camarera que siguió al hombre, pudieron detenerle y llevarle a un centro de salud para atenderle de las quemaduras que sufrió.

El detenido, que fue la única persona afectada, fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar este viernes a disposición judicial.