Esperanza Buitrago 17 SEP 2025 - 10:18h.

Un cliente, enfadado porque no tenían mayonesa, roció el local con gasolina y le prendió fuego

La multinacional anuncia en redes que asumirá la reparación de los daños en el bar Las Postas

El pasado agosto saltó la sorprendente noticia de que el cliente de un bar de Los Palacios, Sevilla había provocado un incendio en el local porque no tenía mayonesa. La multinacional Hellmann's ha decidido pagar la reparación.

“Sentimos no haber estado ahí. A partir de ahora contad con nosotros”, dice una publicación en Instagram de la empresa de mayonesa.

“Dejad que nos encarguemos de la reparación del local y de que nunca más les falte mayonesa a vuestros sándwiches”, afirma la empresa.

Desde el bar Las Postas se han mostrado encantados con la ayuda económica. “Es un placer recibir vuestra ayuda!”, le han contestado en la publicación.

Así prendió fuego al bar

El pasado agosto, un cliente que quería mayonesa para su montadito incendió el bar. El hombre preguntó hasta en dos ocasiones si había mayonesa y las dos veces le dijeron que no.

El hombre se fue y regresó con gasolina que compró en una estación de servicio cercana. Prendió fuego al local vertiendo el combustible sobre la barra. La cámara de seguridad del bar lo grabó todo.

El hombre, el único que resultó herido en el incendio, fue enviado a prisión preventiva.