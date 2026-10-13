El acusado y la víctima bebieron y se pelearon hasta el fatal desenlace.

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Un hombre ha aceptado cumplir 9 años y seis meses de cárcel por estrangular a un compatriota lituano en la casa de la víctima, en la población valenciana de Turís, en la madrugada del 9 de julio de 2023 tras una mantener una acalorada discusión provocada la guerra Ucrania, después de pasar la tarde consumiendo alcohol.

El acusado ha aceptado así el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes en el juicio por jurado popular en la Audiencia de Valencia. Asimismo, se la ha impuesto una orden de alejamiento durante 15 años de la esposa y del hijo del fallecido a los que deberá indemnizar con 111.000 euros y 61.000 euros respectivamente.

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De esta cantidad, el encausado ya había pagado 8.000 euros, por lo que en la condena se aprecia la atenuante de reparación del daño y consumo de alcohol y una agravante de abuso de superioridad. Inicialmente, el Ministerio Fiscal solicitaba 15 años de cárcel por un delito de homicidio y una indemnización de 125.00 euros a la mujer y 70.000 euros al hijo de la víctima.

Los hechos sucedieron en la tarde noche del día 8 de julio de 2023 cuando el ya condenado acudió con su pareja a casa de la víctima, donde se unió otro compatriota, y estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas durante varias horas.

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El acusado y la víctima bebieron y se pelearon hasta el fatal desenlace

El encausado y la víctima mantuvieron varias discusiones en tono acalorado referentes a la guerra de Ucrania y también respecto a las relaciones personales y de pareja. En un momento dado, el tercer compatriota decidió marcharse a su habitación a dormir.

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Pero el acusado y la víctima siguieron bebiendo hasta ya la madrugada, se pegaron mutuamente y llegaron a romper una mesa de cocina y otra mesa que estaba en el patio de la vivienda. Ante este estado de agresividad, la pareja del acusado se marchó a dormir al coche.

Los dos comenzaron nuevamente a discutir durante la madrugada y alrededor de las 6.50 horas el acusado golpeó en repetidas ocasiones en el rostro, cabeza y todo el cuerpo a la víctima, que cayó al suelo donde, con ánimo de terminar con su vida, le cogió del cuello y le estranguló hasta matarlo.

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Entonces, el encausado se dirigió a la habitación donde estaba el otro compañero que se había ido a dormir y despertándolo con un golpe en la cara le confesó que el crimen. El otro compatriota comprobó que la víctima estaba inmóvil en el salón de la vivienda y salió corriendo diciendo que iba a llamar a la policía. El acusado entonces abandonó la vivienda y se dirigió al vehículo donde estaba su pareja durmiendo y huyó a Alzira, donde residían.

La policía le localizó el 10 de julio en el interior de la vivienda con heridas en la cara, brazos y torso. El fallecido, en la autopsia, dio positivo en alcohol en sangre de 3,14 g/l. El informe del médico forense estableció la muerte sobre las 8.00 horas del 9 de julio por estrangulación.