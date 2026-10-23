Manuel Pimentel Málaga, 23 OCT 2026 - 12:24h.

Un furgón de la Policía Nacional consiguió finalmente reducir al individuo de 50 años embistiéndole para neutralizarlo

El detenido deambulaba con el arma y, lejos de atender a las indicaciones de los agentes, se encaró con ellos amenazándoles de muerte y lanzando cuchilladas al aire

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Un hombre armado con un cuchillo ha desatado en la noche del pasado jueves 22 de octubre momentos de pánico y tensión entre vecinos y viandantes la plaza Cruz del Humilladero de Málaga.

El suceso ha tenido lugar sobre las 22:30 horas cuando un aviso al 112 alertaba de que un varón vestido de negro deambulaba cuchillo en mano por dicha plaza del barrio de la capital malagueña.

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Una patrulla de la Policía Nacional se desplazó de inmediato al lugar donde localizaron al individuo y le instaron a tirar el cuchillo al suelo. Lejos de reponer de su actitud, el hombre hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes y comenzó a amenazarles de muerte.

Incluso, llegó a lanzar varias cuchilladas al aire contra uno de los policías, que se vio obligado a extraer su arma reglamentaria con el fin de disuadir al sopschoso, que se encontraba en aparente estado de embriaguez. La escena de tensión fue recogida en una grabación en vídeo desde el balcón de un vecino.

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Intervención policial

Los agentes solicitaron apoyo urgente ana segunda dotación de la Policía Nacional que acudió hasta el lugar dado que el hombre, de 50 años, no atendía a razones y mantuvo su comportamiento beligerante.

Así, un grupo de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) llegó en una furgoneta cuyo conductor aproximó el vehículo al sospechoso y lo embistió con una "maniobra precisa y proporcionada" para conseguir reducir al sospechoso, que fue derribado al suelo y finalmente detenido.