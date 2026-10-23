Manuel Pimentel Granada, 23 OCT 2026 - 14:27h.

El dispositivo ha echado a arder en la avenida de la Constitución, provocando el susto y desconcierto debido a las llamas y el denso humo

El conductor ha arrojado agua al patinete para intentar sofocar las llamas, avivándose aún más, por lo que ha tenido que ser extinguido por los Bomberos

Compartir







Los patinetes eléctricos vuelven a estar en el punto de mira tras el revuelo que ha causado a primera hora de la mañana de este viernes en Granada uno de estos vehículos al autoincendiarse.

Ha ocurrido poco antes de las 10:00 horas en la céntrica Avenida de la Constitución. El patinete eléctrico, se encontraba concretamente en las proximidades del hotel Turia, cuando de repente ha echado a arder.

PUEDE INTERESARTE Los bomberos advierten del error más común al cargar patinetes eléctricos dentro de casa

La lengua de fuego ha surgido repentinamente desde la base del vehículo, al parecer provocado por un sobrecalentamiento de la batería, un fallo relativamente habitual en estos dispositivos.

También, una columna de denso humo ha invadido rápidamente la calle, generando una escena de desconcierto y temor entre los conductores y los peatones que transitaban esta concurrida vía.

PUEDE INTERESARTE Muere el hombre herido en el incendio en una vivienda en Jaén: su compañero de piso logró salvarse junto a su mascota

Fuego avivado

El propio usuario del patinete siniestrado ha intentado sofocar el fuego rociándolo directamente con agua, hecho que ha provocado el efecto contrario avivando las llamas con más fuerza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras una llamada al 112, el servicio de Emergencias de Andalucía ha movilziado rápidamente a los Bomberos de Granada hasta el punto del suceso para proceder a extinguir por completo las llamas, mientras la Policía Local se ha desplazado también para asegurar el tránsito en la zona.

A pesar de lo aparatorso de la humerada provocada por el incendio del patinete eléctrico, afortunadamente no se han registrado ningún tipo de heridos.