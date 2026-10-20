Los bomberos advierten del error más común al cargar patinetes eléctricos dentro de casa

Los incendios por dejar el patinete cargando han aumentado un 30% durante los dos últimos años en España

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El error más frecuente que los bomberos de Barcelona identifican en los incendios domésticos causados por patinetes eléctricos no es un fallo técnico ni un descuido puntual del propietario. Es una decisión aparentemente lógica que la mayoría toma cuando llega a casa: dejar el patinete cargando en el recibidor, justo al lado de la puerta principal, para no molestar en el resto de la vivienda.

Dicha ubicación parece práctica y ordenada, pero es probablemente la peor elección posible desde el punto de vista de la seguridad. Si el incendio se origina en la propia batería del patinete durante la carga, un escenario que los expertos afirman ha aumentado un 30% durante los dos últimos años en España, el humo, el calor y las llamas bloquearán la salida antes de que las personas dentro de la casa tengan tiempo de reaccionar. De esta manera, la puerta principal deja de ser vía de evacuación y se convierte en una pared de fuego. Por este motivo los patinetes y las bicicletas eléctricas entre los aparatos con batería que deben cargarse siempre lejos de la puerta principal de la vivienda.

Por qué arden las baterías de litio

Lluís Mendo, responsable de Salvamento de Tráfico y Asistencias Técnicas de la División de Operaciones de Bomberos de la Generalitat de Cataluña, resume en tres las causas de ignición de una batería de litio: haber recibido un impacto que dañe la estructura interna sin señales visibles externas, haber sufrido una perforación o estropicio previo del propio ciclo de uso, y sobrecargarse por exceso de energía durante la carga sin una desconexión oportuna.

Estos tres escenarios comparten una misma explicación: se activa un fenómeno llamado fuga térmica en el que la batería genera calor de forma incontrolada, alcanza temperaturas de varios cientos de grados en pocos segundos y libera gases inflamables que arden violentamente en contacto con el aire.

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La combustión resultante es especialmente peligrosa por dos características técnicas. El humo negro y tóxico que genera invade las estancias de la vivienda en cuestión de segundos, siendo su inhalación letal en pocos minutos si no hay vía de escape. Además, se trata de un fuego que resulta muy difícil de extinguir con agua porque el propio litio reacciona con la humedad y agrava la combustión. Los bomberos utilizan mantas ignífugas específicas y aislamiento del oxígeno para controlar estos incendios, mientras que el extintor doméstico convencional apenas contiene la propagación inicial.

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Otros errores frecuentes

Además de la ubicación cercana a la puerta principal, hay cuatro errores adicionales que provocan la mayoría de los incidentes.

Cargar el dispositivo sobre superficies blandas como sofás, camas, cojines, alfombras, materiales que actúan como aislantes térmicos, atrapando el calor generado durante la carga y elevando la temperatura de la batería por encima de los umbrales de seguridad.

como sofás, camas, cojines, alfombras, materiales que actúan como aislantes térmicos, atrapando el calor generado durante la carga y elevando la temperatura de la batería por encima de los umbrales de seguridad. Dejar el patinete cargando toda la noche sin vigilancia: aunque la mayoría de los cargadores modernos incorporan sistemas de corte automático al alcanzar el 100% de carga, un fallo del propio cargador puede provocar sobrecarga sostenida durante horas. Si no hay nadie despierto en la casa, el incendio puede suceder sin que nadie se dé cuenta.

sin vigilancia: aunque la mayoría de los cargadores modernos incorporan sistemas de corte automático al alcanzar el 100% de carga, un fallo del propio cargador puede provocar sobrecarga sostenida durante horas. Si no hay nadie despierto en la casa, el incendio puede suceder sin que nadie se dé cuenta. Usar un cargador distinto al original del fabricante: se trata de una práctica muy extendida cuando el cargador propio se pierde o se estropea. Los cargadores genéricos suelen ofrecer voltajes o intensidades ligeramente distintos que agreden a la propia batería y provocan degradación acelerada del sistema de gestión interna.

del fabricante: se trata de una práctica muy extendida cuando el cargador propio se pierde o se estropea. Los cargadores genéricos suelen ofrecer voltajes o intensidades ligeramente distintos que agreden a la propia batería y provocan degradación acelerada del sistema de gestión interna. Cargar una batería visiblemente dañada (hinchada, deformada, con arañazos profundos o después de una caída fuerte): un estado que multiplica el riesgo de fuga térmica durante el propio ciclo de carga.

Ante cualquier síntoma de anomalía durante la carga, como la aparición de un olor extraño, hinchazón visible, cambio de color de la carcasa, temperatura muy alta al tacto, ruidos internos, silbidos o crujidos, se debe desconectar el dispositivo de la red y llamar al 112. Nunca intentar apagarlo con agua ni moverlo con las manos. Solo los propios bomberos son los únicos con los medios adecuados para contener un incendio de batería de litio antes de que se propague.